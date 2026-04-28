Inédito: identificaron en la Argentina seis casos de uno de los grupos sanguíneos más raros

Argentina logró un avance científico de alto impacto al identificar por primera vez en su territorio seis casos del grupo sanguíneo Gerbich negativo, uno de los más raros del mundo. El descubrimiento fue realizado por un equipo del Hospital Nacional Posadas, que mediante estudios clínicos y serológicos de alta complejidad logró detectar este tipo poco frecuente.

La validación del hallazgo se llevó a cabo en conjunto con la Cruz Roja Internacional de Japón, considerada una referencia mundial en inmunohematología, lo que permitió confirmar los resultados bajo estándares internacionales. Con este paso, el país se incorpora a un grupo reducido de naciones que han identificado este tipo sanguíneo, reforzando su presencia en el ámbito científico global.

Este avance no solo tiene relevancia académica, sino que impacta directamente en el sistema de salud, al permitir mejorar la seguridad en transfusiones de sangre y reducir complicaciones asociadas a incompatibilidades.

Cómo se detectaron los primeros casos en el país

El proceso de identificación fue llevado adelante por el equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas, que aplicó estudios de alta complejidad para confirmar la presencia del fenotipo Gerbich negativo en seis personas.

Según el comunicado oficial, los casos detectados corresponden a:

Tres pacientes embarazadas

Dos hermanas identificadas a partir de un estudio familiar

Un donante voluntario

La confirmación molecular, realizada con la colaboración internacional, permitió validar el diagnóstico y consolidar el hallazgo como el primero de su tipo en Argentina.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó la importancia del descubrimiento y subrayó la necesidad de avanzar hacia la autonomía en la detección de estos casos. "Identificar estos fenotipos poco frecuentes es fundamental, porque una transfusión incompatible puede provocar reacciones inmunológicas graves", sostuvo, al tiempo que remarcó que el objetivo es desarrollar capacidades propias para acelerar diagnósticos y mejorar la respuesta sanitaria.

Qué es el grupo sanguíneo Gerbich negativo

El grupo sanguíneo de una persona se define por la presencia o ausencia de antígenos, moléculas que el sistema inmunológico reconoce como propias o extrañas. Los sistemas más conocidos son ABO y Rh, que clasifican la sangre en tipos A, B, AB y O, con factor positivo o negativo.

Sin embargo, existen más de 300 antígenos diferentes, lo que da lugar a grupos sanguíneos menos frecuentes. Entre ellos se encuentra el Gerbich, considerado uno de los más raros a nivel mundial.

Este fenotipo se caracteriza por la ausencia de determinados antígenos en la superficie de los glóbulos rojos, específicamente aquellos relacionados con las proteínas glicoforina C (GPC) y glicoforina D (GPD). Su baja frecuencia es tal que puede presentarse en menos de una persona cada mil, e incluso en una entre millones.

Las personas con Gerbich negativo pueden desarrollar anticuerpos si reciben sangre común en una transfusión o durante el embarazo, ya que su sistema inmunológico identifica esos antígenos como extraños. Esto puede derivar en:

Reacciones inmunológicas graves

Anemia hemolítica autoinmune, en casos poco frecuentes

Impacto en transfusiones y embarazos

El hallazgo tiene consecuencias directas en la práctica médica. La identificación de estos fenotipos permite evitar la administración de sangre incompatible, reduciendo significativamente los riesgos en transfusiones.

En el caso de las embarazadas, la detección resulta especialmente relevante. Permite prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido, una condición en la que los anticuerpos de la madre atacan los glóbulos rojos del bebé, provocando anemia y otros problemas de salud.

El comunicado del Hospital Posadas resalta que la identificación de las tres pacientes embarazadas con este fenotipo es un paso clave para anticipar y evitar este tipo de complicaciones, mejorando el seguimiento clínico y la atención obstétrica.

Desarrollo tecnológico

El descubrimiento también impulsa la creación de registros específicos de donantes con grupos sanguíneos raros, lo que facilita la disponibilidad de sangre compatible en situaciones críticas. Este tipo de bases de datos resulta fundamental para responder de manera eficiente ante casos complejos.

A partir de la colaboración con la Cruz Roja Internacional de Japón, Argentina comenzó a desarrollar tecnología molecular propia para identificar estos fenotipos sin depender de centros extranjeros. Este proceso apunta a acelerar los diagnósticos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

El Hospital Posadas, según su comunicado, ya identificó más del 50% de los donantes con fenotipos raros del país, lo que refuerza su rol como centro de referencia en la materia.