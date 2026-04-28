Educación convoca a la 3° Asamblea Ordinaria para la cobertura de cargos

El sistema educativo provincial se prepara para una nueva instancia organizativa con la realización de la 3° Asamblea Ordinaria de Opción para la Cobertura de Cargos Interinos y/o Suplentes, una convocatoria que abarca a instituciones de distintos niveles y modalidades.

La jornada se desarrollará el miércoles 29 de abril, a partir de las 08:00 horas, y tendrá lugar en las escuelas cabeceras departamentales, espacios definidos para centralizar el proceso en cada jurisdicción. Esta instancia se presenta como un momento relevante dentro del calendario educativo, ya que permite ordenar y garantizar la cobertura de cargos docentes necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones.

La convocatoria está dirigida específicamente a los niveles:

Inicial

Primario

Especial

Adulto primario

Este alcance evidencia la amplitud del proceso, que busca dar respuesta a las necesidades de distintas modalidades educativas en todo el territorio provincial.

Cobertura de cargos

La cobertura de cargos interinos y/o suplentes constituye un mecanismo fundamental dentro del sistema educativo, ya que permite reemplazar vacantes temporales o cubrir funciones que requieren continuidad pedagógica. En este sentido, la asamblea se configura como un espacio formal donde se concretan estas designaciones bajo criterios establecidos.

El hecho de que la actividad se realice en escuelas cabeceras departamentales responde a una lógica de organización territorial que facilita la participación de los docentes en cada departamento. De este modo, se descentraliza el proceso y se acerca la instancia de decisión a los actores involucrados en cada comunidad educativa.

Entre los aspectos técnicos de la convocatoria se destacan:

Fecha: miércoles 29 de abril

miércoles 29 de abril Horario: desde las 08:00 horas

desde las 08:00 horas Lugar: escuelas cabeceras departamentales

escuelas cabeceras departamentales Modalidad: asamblea ordinaria de opción

asamblea ordinaria de opción Objetivo: cobertura de cargos interinos y/o suplentes

Estos elementos permiten estructurar el proceso y garantizar que los participantes cuenten con la información necesaria para su desarrollo.

Fortalecimiento del sistema educativo

Desde el ámbito educativo, esta convocatoria es presentada como una nueva oportunidad para fortalecer el sistema educativo en cada uno de los departamentos de la provincia. La posibilidad de cubrir cargos vacantes no solo impacta en la organización institucional, sino también en la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, la asamblea busca acompañar el trabajo docente, generando condiciones para que las instituciones cuenten con el personal necesario para sostener sus actividades. En este marco, la designación de docentes interinos o suplentes se vuelve una herramienta clave para dar respuesta a las demandas cotidianas del sistema.

El carácter ordinario de la asamblea indica que se trata de una instancia prevista dentro de la dinámica habitual del sistema educativo, lo que refuerza su importancia como mecanismo regular de organización y cobertura.

Acceso a la información

Para quienes requieran más detalles sobre la convocatoria, se encuentra disponible información adicional a través del siguiente enlace oficial:

Este canal permite ampliar los datos sobre la asamblea y acceder a precisiones vinculadas al proceso de cobertura de cargos.