Martes con una mañana muy fría: así va a estar en Catamarca

El clima en Catamarca para este martes se mantendrá estable y sin precipitaciones a lo largo de toda la jornada, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional. La probabilidad de lluvias será nula en todos los períodos del día.

Durante la madrugada, el cielo ya se presentó ligeramente nublado, con una temperatura mínima de 6.5 grados, marcando uno de los inicios más fríos de la semana, acompañado esto por una humedad del 95%. Hacia la mañana, las condiciones se mantendrán algo nubladas, con una leve suba térmica apenas hasta los 11 grados y viento del Este en igual intensidad.

Por la tarde se espera el momento más templado del día, con una temperatura máxima que alcanzará los 20 grados. El cielo estará despejado, acompañado por vientos del mismo sector soplando entre 7 y 12 km/h, sin presencia de ráfagas.

En tanto, hacia la noche, volverá la nubosidad parcial con condiciones ligeramente nubladas. La temperatura descenderá hasta los 14 grados y el viento rotará al sector Sudoeste, disminuyendo su intensidad a valores mínimos.

En síntesis, se trata de una jornada sin sobresaltos climáticos, con amplitud térmica moderada, cielo variable y vientos leves durante todo el día.