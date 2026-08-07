Acuña contra los senadores nacionales por la Ley de Tierras: "Deberían explicar qué hicieron en Catamarca"

El diputado provincial Mamerto Acuña salió al cruce de las declaraciones realizadas por los senadores nacionales en torno a la reforma de la Ley de Tierras y afirmó que el debate sobre la soberanía territorial y la extranjerización de las tierras rurales debe abordarse a partir de los antecedentes concretos registrados en Catamarca y no únicamente desde advertencias sobre escenarios futuros.

Según expresó el legislador, la discusión pública debe contemplar los hechos ocurridos en la provincia durante las últimas décadas para comprender el origen del problema y evitar atribuir la situación exclusivamente al proyecto de reforma que actualmente se encuentra en debate.

"No se puede hablar de soberanía territorial ignorando lo que ocurrió en Catamarca durante gobiernos del mismo espacio político que hoy pretende instalar el miedo", afirmó Acuña.

En esa línea, sostuvo que el análisis debe construirse sobre la base de los antecedentes existentes y no desde hipótesis futuras.

"La discusión debe partir de los hechos. No podemos analizar la situación de las tierras en Catamarca como si el problema hubiera aparecido en 2026", manifestó.

Los antecedentes vinculados a la transferencia de tierras

Durante sus declaraciones, Acuña hizo referencia a uno de los antecedentes que calificó como más controvertidos en la historia reciente de la provincia.

Recordó la operación que, según indicó, fue instrumentada en 1985, durante el gobierno de Ramón Saadi, mediante la cual se habría transferido una superficie aproximada de 1.288.662 hectáreas ubicadas en la Cordillera catamarqueña. De acuerdo con lo expresado por el diputado, esa superficie comprendía zonas de frontera, pasos internacionales y sectores considerados estratégicos.

Asimismo, señaló que con posterioridad estos hechos fueron objeto de investigaciones y debates institucionales, incluyendo pedidos de informes presentados en la Legislatura provincial, relacionados con la legalidad de las escrituras, el cumplimiento de la normativa aplicable a las zonas de seguridad de frontera y la actuación de las sociedades que participaron en aquellas operaciones.

Para Acuña, estos antecedentes forman parte del contexto que debe ser incorporado al análisis de la reforma actualmente en discusión.

"Resulta llamativo que hoy se pretenda presentar esta discusión como si la cuestión de la extranjerización de las tierras hubiera nacido con el actual proyecto de ley. Catamarca tiene una historia que obliga a discutir con mayor seriedad y responsabilidad", sostuvo.

El análisis sobre la Ley Nacional de Tierras

El diputado también se refirió a la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo objetivo fue limitar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y establecer mecanismos de protección sobre el dominio nacional de esas superficies.

En ese contexto, Acuña señaló que el primer relevamiento oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales, realizado bajo el marco de esa legislación, registró en Catamarca una cantidad de hectáreas en manos de extranjeros equivalente al 8,2% de la superficie rural de la provincia, ubicándola entre las jurisdicciones con mayores niveles de extranjerización del país.

Sobre ese punto expresó que la norma que actualmente es reivindicada como una herramienta para preservar la soberanía territorial no logró modificar de manera sustancial una realidad que ya existía en la provincia.

"La ley que hoy se reivindica como una herramienta para preservar la soberanía territorial, no modificó sustancialmente una realidad que ya existía en Catamarca ni logró revertir ese proceso", cuestionó.

Los interrogantes dirigidos a Lucía Corpacci

A partir de esos antecedentes, Acuña recordó que Lucía Corpacci ejerció como gobernadora de Catamarca entre 2011 y 2019, período durante el cual la Ley Nacional de Tierras se encontraba plenamente vigente.

En ese marco, el legislador formuló una serie de preguntas dirigidas a la actual senadora nacional sobre las políticas implementadas durante esa gestión. Los interrogantes planteados fueron los siguientes:

¿Qué acciones impulsó su gobierno para revisar las operaciones históricas de transferencia de grandes extensiones de tierras?

¿Qué medidas adoptó para reducir la concentración de tierras rurales en manos extranjeras?

¿Qué controles ejerció sobre las zonas de frontera y los recursos estratégicos cuya defensa hoy invoca?

Según Acuña, esas preguntas forman parte del debate que debería darse antes de formular advertencias sobre los posibles efectos de la reforma actualmente en tratamiento.

"Hay que discutir sobre hechos y no sobre temores"

El diputado sostuvo que la discusión pública no debería limitarse a advertencias acerca de una eventual venta indiscriminada de tierras rurales a extranjeros, sino incorporar el análisis de la experiencia concreta de Catamarca y de las responsabilidades institucionales que correspondan.

En ese sentido, afirmó que antes de advertir sobre riesgos futuros resulta necesario explicar cuáles fueron las acciones desarrolladas cuando existía la responsabilidad de gobernar la provincia bajo un régimen legal destinado precisamente a limitar la extranjerización de las tierras rurales.

"Antes de advertir sobre riesgos futuros, sería oportuno explicar qué se hizo cuando se tuvo la responsabilidad de gobernar la provincia durante ocho años y existía una legislación nacional destinada precisamente a limitar la extranjerización de las tierras rurales", expresó.

Acuña consideró que el debate sobre la reforma de la Ley de Tierras debe desarrollarse con información, antecedentes y transparencia, evitando utilizar la preocupación por la soberanía territorial como un argumento político sin revisar lo ocurrido durante las últimas décadas.

El llamado a revisar la historia provincial

En el tramo final de sus declaraciones, el legislador insistió en que la defensa de la soberanía territorial requiere medidas concretas y no únicamente posicionamientos discursivos.

"La soberanía se defiende con controles efectivos, información pública y políticas concretas. No alcanza con pronunciar discursos cuando los antecedentes de nuestra provincia muestran que la extranjerización y las operaciones sobre grandes extensiones de territorio son problemas que vienen de mucho antes", afirmó.

Finalmente, Acuña reiteró su pedido para que el debate sobre la legislación vinculada a las tierras rurales incorpore la historia reciente de Catamarca y permita determinar qué acciones fueron adoptadas y cuáles permanecen pendientes en materia de protección del territorio provincial y de sus recursos estratégicos.