Adiós a Steam: la plataforma dejará de funcionar en muchas computadoras a partir de esta semana

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para los gamers que todavía juegan con computadoras retro: Steam, la plataforma más popular de descargas de videojuegos, dejó de ser compatible con Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1.

A partir de esta semana, entonces, todos los usuarios que tengan instalada la plataforma de esos sistemas operativos dejan de recibir actualizaciones de cualquier tipo, incluidas las de seguridad.

Aunque Steam sigue funcionando en Windows 7 y 8.1, Valve, la empresa detrás de la web de descargas, no garantizará la continuidad y funcionalidad de todas características y comunicó: “Nuestro soporte no ofrecerá a los usuarios asistencia técnica para problemas relacionados con los sistemas operativos antiguos, y Steam no podrá garantizar la funcionalidad de Steam en las versiones de sistemas operativos no compatibles”.

“Este cambio es necesario, ya que las funciones principales de Steam dependen de una versión integrada de Google Chrome, que ya no funciona en versiones antiguas de Windows”, explicó la firma norteamericana. Y agregaron: “Además, las futuras versiones de Steam requerirán actualizaciones de características y seguridad de Windows solo presentes en Windows 10 y versiones superiores”.

Esta medida, que no debería afectar a demasiados usuarios, tiene el objetivo de aumentar la seguridad de los gamers. Según afirmó la plataforma, el uso de versiones antiguas y no actualizadas de Steam podrían quedar vulnerables a nuevos fallos de seguridad y al aumento de malware que roba información e intenta robar las credenciales guardadas.

Foco en la seguridad

Desde hace ya varios años, los desarrolladores de Steam (se llama así a quienes publican juegos en la plataforma) se convirtieron en objetivo de los actores de amenazas que buscan acceder a perfiles y obtener contraseñas mediante malware incorporado en actualizaciones falsas y maliciosas de videojuegos.

Por esa razón, Valve reforzó en varias oportunidades la seguridad de su plataforma y exige comprobaciones de seguridad basadas en SMS a los desarrolladores de juegos que envían una actualización o mejora de sus títulos.