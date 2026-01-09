Nueva edición del programa "Justicia en las Escuelas: Juicio por Jurados" para 2026

El Poder Judicial de Catamarca puso en marcha la organización y planificación de una nueva edición del programa "Justicia en las Escuelas - Juicio por Jurados", con vistas a su implementación durante el ciclo lectivo 2026. La propuesta, que está prevista para comenzar en el mes de marzo, apunta a fortalecer la formación ciudadana y el conocimiento del sistema judicial entre estudiantes de distintos niveles educativos de la provincia.

Según se informó desde el propio Poder Judicial, el proceso de organización ya se encuentra en pleno desarrollo y contempla tanto las instancias administrativas como la planificación institucional necesaria para garantizar el normal funcionamiento del programa. En ese marco, ya se avanzó con el envío de la documentación requerida al Ministerio de Educación de la provincia, un paso clave para la evaluación, aprobación y posterior efectivización de la iniciativa dentro del ámbito educativo.

El cumplimiento de estos requisitos formales resulta indispensable para la implementación del programa en las escuelas, ya que permite articular los contenidos con los lineamientos pedagógicos vigentes y asegurar su inserción adecuada en las instituciones participantes. Una vez superadas estas instancias administrativas, el programa quedará habilitado para su puesta en marcha a partir de marzo, tal como está previsto en el cronograma preliminar.

De manera paralela, el Poder Judicial de Catamarca trabaja en la organización de toda la logística institucional necesaria para retomar el programa. Esto incluye la conformación y capacitación de los equipos de trabajo, la asignación de recursos humanos, la definición de contenidos pedagógicos y la coordinación interinstitucional, con el objetivo de garantizar una implementación ordenada, eficiente y de calidad en cada una de las escuelas que participen.

"Justicia en las Escuelas - Juicio por Jurados" es una iniciativa impulsada por el Poder Judicial que busca acercar a la comunidad educativa uno de los institutos más relevantes del sistema judicial argentino: el juicio por jurados. A través de actividades pedagógicas, simulaciones y espacios de intercambio, el programa promueve el conocimiento de derechos y deberes, la comprensión del funcionamiento de la justicia y el fortalecimiento de valores vinculados a la participación ciudadana y la democracia.

La propuesta apunta especialmente a que las y los estudiantes comprendan el rol que cumple la ciudadanía en el sistema de justicia, fomentando una mirada crítica e informada sobre los procesos judiciales y el acceso a la justicia. En ese sentido, el programa se presenta como una herramienta clave para consolidar una cultura cívica más activa y comprometida.

Cabe destacar que las ediciones anteriores del programa, desarrolladas durante los años 2024 y 2025, tuvieron una recepción altamente positiva. Tanto estudiantes como docentes y autoridades educativas valoraron la experiencia, que logró consolidarse como una propuesta educativa de alto valor pedagógico e institucional. El balance favorable permitió afianzar el programa y sentar las bases para su continuidad en los próximos años.

La experiencia acumulada durante esos períodos también permitió ajustar metodologías, contenidos y dinámicas de trabajo, fortaleciendo el impacto del programa en las aulas y ampliando su alcance dentro de la comunidad educativa provincial.

Con esta nueva edición prevista para 2026, el Poder Judicial de Catamarca reafirma su compromiso con la educación, la conciencia cívica y la participación ciudadana. La continuidad del programa "Justicia en las Escuelas - Juicio por Jurados" se inscribe en una política institucional orientada a construir una justicia más cercana, transparente y accesible, capaz de dialogar con la sociedad y, especialmente, con las nuevas generaciones.

Desde el organismo destacaron que la iniciativa no solo beneficia a estudiantes y docentes, sino que también contribuye a fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial y la comunidad, promoviendo una mayor comprensión del sistema de justicia y su rol dentro de la vida democrática.