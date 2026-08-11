Adivinen... Se viene otro martes con viento intenso en Catamarca

El clima de este martes estará caracterizado por la nubosidad, como en días previos. De hecho durante la madrugada, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipó un cielo mayormente nublado y una temperatura de 8 grados. Con el comienzo de la mañana, las condiciones continuarán iguales, mientras que la temperatura se mantendrá y será la marca mínima prevista para todo este día.

La nubosidad continuará durante la tarde, período en el que se espera que el termómetro alcance los 16 grados. Por la noche, el cielo cubierto y la temperatura se ubicará alrededor de los 12 grados.

El viento, otro de los protagonistas

Además de la nubosidad, el viento tendrá una presencia sostenida durante este martes, manteniendo la tendencia. Durante la madrugada, sopló desde el Norte, con velocidades que estuvieron comprendidas entre los 23 y los 31 km/h.

A partir de la mañana, la dirección predominante cambiará hacia el Noreste (NE). Ese sector se mantendrá como dirección predominante durante la tarde y también durante la noche. A pesar del cambio en la dirección, la velocidad prevista permanecerá dentro del mismo rango, entre 23 y 31 km/h.

El dato más significativo relacionado con el Innombrable estará dado por las ráfagas previstas para buena parte de la jornada. Desde la mañana hasta la noche, podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h.

Rige Alerta Amarilla

El SMN emitió un alerta para la cordillera de Antofagasta de la Sierra y la de Tinogasta, la que tendrá impacto entre la tarde y la noche de este martes y se extenderá hasta el miércoles, con chances de incrementar su intensidad. El fenómeno no tendrá como protagonista solo al viento sino a las nevadas.

De hecho e, área será afectada por nevadas persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 25 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.



