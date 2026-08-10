Nación confirmó la mesa de negociación para septiembre y tildó de "político" el paro universitario

El panorama institucional del sistema universitario atraviesa una jornada decisiva tras el contrapunto planteado entre la administración central y los sindicatos del sector. El Gobierno nacional, mediante las competencias del Ministerio de Capital Humano, ratificó este lunes la convocatoria formal a la mesa paritaria con la totalidad de los gremios universitarios, integrados por trabajadores docentes y no docentes. La reunión fue fijada de manera oficial para el próximo 1.° de septiembre, instancia con la cual el Poder Ejecutivo ofreció su respuesta institucional frente a las organizaciones sindicales que habían dispuesto un paro de actividades programado para el próximo miércoles 12 de agosto.

En un comunicado emitido desde la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello, el área gubernamental abordó de forma directa las críticas sindicales vinculadas a la supuesta falta de discusión salarial. Al respecto, desde el Ministerio se argumentó de forma categórica que el encuentro paritario fue fijado «conforme al cronograma oportunamente establecido», resaltando el procedimiento llevado a cabo por el área educativa del Estado.

En esa línea argumentativa, las autoridades gubernamentales hicieron hincapié en el sustento legal de sus actuaciones previas. «A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia», subrayaron con firmeza desde la cartera de Capital Humano.

A partir de estos fundamentos, el Gobierno nacional cuestionó con dureza el paro ratificado por la docencia y el personal no docente para la jornada del 12 de agosto. La postura oficial concluyó rechazando los motivos de la protesta en términos contundentes: «El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional», calificando de este modo la protesta social impulsada por el sector gremial.

Demandas presupuestarias y el origen del conflicto sindical

Desde la perspectiva sindical, la medida de fuerza para este miércoles 12 de agosto representa la consolidación de un reclamo que fue ratificado y confirmado por las distintas organizaciones gremiales el jueves pasado. Según lo dispuesto por las cúpulas gremiales, la jornada de huelga nacional se llevará a cabo bajo la modalidad sin concurrencia a los lugares de trabajo en todo el país.

El reclamo de los trabajadores de la educación superior descansa sobre un abanico de exigencias vinculadas al salario y al sostenimiento de las instituciones. Entre los ejes conceptuales enunciados por los sindicatos destacan los siguientes puntos:

Recomposición salarial: Exigencia prioritaria para equiparar los haberes del personal universitario.

Pago de deuda acumulada: Estimación gremial que fija una acreencia salarial pendiente de un 28,5% hasta junio.

Ley de Financiamiento Universitario: Exigencia explícita sobre el cumplimiento integral de la normativa vigente.

Envío de fondos de funcionamiento: Cuestionamiento ante la falta de transferencia de partidas destinadas al sustento operativo de las casas de estudio.

Transferencia del incremento del 20%: Reclamo puntual por la falta de giro de un porcentaje de aumento contemplado de manera específica para el concepto de gastos de funcionamiento.

Estrategias de las organizaciones gremiales y la extensión de las medidas

El frente sindical ha mostrado diferentes niveles de adhesión e intensificación en sus planes de acción. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) confirmó formalmente que resolvió adherir a la medida de fuerza dispuesta para la jornada del miércoles.

Paralelamente, la Conadu Histórica adoptó un esquema de protestas de mayor alcance. Además de sumarse al paro de este miércoles, el gremio anunció públicamente una nueva jornada de protesta de mayor duración en el tiempo. Según anticipó la propia organización sindical, llevarán a adelante un paro nacional extendido que se desarrollará desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto.

Síntesis técnica del diferendo entre el Gobierno y los sindicatos

A continuación, se resumen los datos cuantitativos, institucionales y temporales que configuran la controversia:

Convocatoria paritaria: Confirmada para el 1.° de septiembre por el Ministerio de Capital Humano (liderado por Sandra Pettovello).

Área técnica interviniente: Subsecretaría de Políticas Universitarias.

Fecha de paro inicial: Miércoles 12 de agosto, sin concurrencia a los lugares de trabajo (confirmado el jueves pasado).

Nuevas jornadas de paro: Martes 18 al sábado 22 de agosto, convocadas por Conadu Histórica.

Organizaciones firmantes/adherentes: Fatun y Conadu Histórica (gremios docentes y no docentes).

Deuda salarial estimada: 28,5% calculada al mes de junio.

Incremento operativo en reclamo: 20% contemplado para gastos de funcionamiento universitario.

Marco legal en disputa: Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.