Belén celebra a San Roque con una semana de fe, comunidad y esperanza

Desde este sábado y hasta el domingo 16 de agosto, el barrio Artaza, jurisdicción de la parroquia Nuestra Señora de Belén, es escenario de las fiestas patronales en honor de San Roque, Patrono del Pan y del Trabajo.

Las celebraciones se desarrollan bajo el lema "Con San Roque y el Beato Mamerto Esquiú, caminemos en la fe, la salud y la esperanza", una consigna que atraviesa el programa previsto para estos días y que convoca a la comunidad a participar de distintas instancias religiosas. El cronograma contempla actividades durante toda la semana, con momentos de oración, celebraciones de la Palabra, Santa Misa, novenas, visitas de la imagen de San Roque a distintos domicilios y, en el tramo final, una velada y homenaje al Santo Patrono y la tradicional procesión.

La programación también incorpora intenciones vinculadas con instituciones, familias, trabajadores, niños, adultos mayores, comunidades educativas, organismos de seguridad, personal sanitario y distintos espacios pastorales de Belén.

Lunes 10: oración y visita de la imagen

Este lunes 10 de agosto, las actividades comenzarán a las 16.00, con el rezo del Santo Rosario y Novena. A las 17.00 tendrá lugar la Celebración de la Palabra. Las intenciones estarán dirigidas a la Cuadrilla del Sr. Carlos Casimiro, Cuadrilla de la Sra. Regina Ramos, Frigorífico Municipal, y a los Consejos Pastorales de las capillas Virgen de Pompeya, Nuestra Señora de Andacollo y Virgen del Valle.

Los mayordomos de la jornada serán:

Ramos Emilce y Flía.

Silvana Ramos y Flía.

Araceli Ramos y Flía.

Yanina Torres.

Juan Santos Ramos.

María Contreras.

Como parte de la jornada, la imagen de San Roque visitará el domicilio de María Emilce Ramos, en el barrio Artaza.

Martes 11: una jornada junto a la comunidad educativa

El martes 11, la actividad tendrá como escenario la Escuela N° 84 Pbro. Manuel Antonio Acevedo, donde a las 10.00 se celebrará la Santa Misa. Las intenciones estarán destinadas a los niños de la comunidad educativa en general, directivos, docentes y personal de servicio general, además del JIN N° 5 Rayitos de Sol y Anexo N° V y la Escuela Secundaria N° 18 Ejército de los Andes.

También se elevarán oraciones por las almas de Marino Ernesto Ramos y José Antonio Herrera. Los mayordomos serán la Comunidad educativa de la Escuela N° 84, la Familia de la Escuela N° 84 barrio Artaza, Laura Azucena Cedrón, Choly Cata de Ponce, Laura Bazán de Vega, Selva Chanampa, Alicia Lamas y Nieves Purulla.

Durante esa jornada, la imagen de San Roque visitará el domicilio de Soledad Navarro, en el barrio Las Lomas.

Miércoles 12: salud, barrios y servidores de la comunidad

El miércoles 12, el programa retomará el horario de la tarde. A las 16.00 se rezará el Santo Rosario, mientras que a las 17.00 se realizará la Celebración de la Palabra.

Las intenciones incluirán a María Beatriz Medina, personal de la posta sanitaria, barrio Artaza, Bomberos Voluntarios y el Consejo Pastoral de las capillas Cristo Pobre, San Pantaleón y Justo Juez. Los mayordomos serán Judith Ogas, Marta Torres, Rosa Torres, Cecilia Carrizo y Flía., Ismael Barreda y Flía., Andrés Reales y Flía., Dr. Rivas Ruso y Flía., Dr. Alberto Arias y Flía., Marcela Bellido, Alicia Medina y Criado Silvia.

La imagen de San Roque visitará el domicilio de Judith Ogas Iturriza, en el barrio Virgen de Belén.

Jueves 13: nuevas intenciones y otra visita

El jueves 13 continuará la celebración con el rezo del Santo Rosario a las 16.00 y la Celebración de la Palabra a las 17.00. Las intenciones estarán dirigidas a los devotos de San Roque, Espacio de Primera Infancia barrio Artaza, Arañitas Hilanderas, Escuela de Educación Especial N° 4 y Dirección de Tránsito.

Los mayordomos serán Mabel Moreno, director de Educación Prof. Soto Diego, Mirtha Córdoba y Flía., Aida Mamani, Guillermo Silva y Flía. y Teresa Castro. En esta oportunidad, la imagen de San Roque visitará el domicilio de la Flía. Guerrero, en Punta de San José.

Viernes 14: Santa Misa en la Capilla San Roque

El viernes 14, el cronograma comenzará nuevamente a las 16.00 con el rezo del Santo Rosario. A las 17.00 se celebrará la Santa Misa en la Capilla San Roque.

Las intenciones estarán destinadas a los abuelos del Hogar de Ancianos, Hospital Zonal Belén, Callejeritos, Defensa Civil y Policía Departamental. Los mayordomos serán Mabel Atencio, Juan Rogelio Hidalgo, Aidee Gonzales, Marta Córdoba, Rosa de Giménez, Paulina Angélica Ramos, Miriam Ramos, Leonor Ramos y Ramona Segovia.

Durante la jornada, la imagen de San Roque visitará el domicilio de Omar Pupi Lozano, ubicado sobre avenida Virgen de Belén.

Sábado 15: velada y homenaje al Santo Patrono

El sábado 15 se desarrollará una de las jornadas centrales de las fiestas patronales. A las 16.00 se realizará el rezo del Santo Rosario y Novena, mientras que a las 17.00 tendrá lugar la Santa Misa en el barrio Virgen de Belén.

Las intenciones estarán dirigidas a la Catequesis Familiar, Comunidad San Roque, vecinos del barrio Virgen de Belén, Belén Block, carnicería Juan Casas, grupo juvenil Manos de María, Dionisia de Ramos y Servidores del Santuario Nuestra Señora de Belén.

Los mayordomos serán Leonel Casas, Yamil Casas y empleados, Juana del Valle Ramos, Karina y Jorge Casimiro, Nery Miranda, Carmen Chagaray, Prudencia Contreras y Flía., Feliza Chayle y Flía., Angélica Ramos de Mamani, María Beatriz Medina y Nora Palavecino.

La jornada concluirá con una velada y homenaje al Santo Patrono, como parte de las actividades previstas para acompañar la celebración de San Roque.

Domingo 16: procesión, Santa Misa y bautismos

El domingo 16 será el cierre de las fiestas patronales. Las actividades comenzarán a las 15.00, con el rezo del Santo Rosario y Novena. A las 15.30 se iniciará la procesión desde el domicilio de Nora Palavecino, en el barrio Huaco Sur. Desde allí, la marcha continuará por avenida Bicentenario hasta llegar a la capilla.

A las 17.00 se celebrará la Santa Misa y Bautismos.

Las intenciones estarán destinadas al pueblo en general, Municipalidad de la Ciudad de Belén, medios de comunicación, Consejo de Pastoral Capilla Virgen del Carmen y todos los niños en su día. Los mayordomos de la jornada serán Chela de Lagoria, Angélica Gerván de Bulacio, intendente Cristian Yapura y su gabinete, Guillermo Silva y Flía., Selva Miranda, Roberto Villagra, Rubén Barragán y Camila Villacorta y Flía.

Además, dentro de las intenciones del cierre, se ruega por todas las almas.