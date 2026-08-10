La Alameda volvió a llenarse de básquet con la jornada del torneo 3x3

La Plaza La Alameda volvió a convertirse en escenario de una jornada deportiva que reunió a jóvenes y familias en torno al básquet. Con una masiva convocatoria, se desarrolló una nueva fecha del Torneo "3x3 Básket Catamarca", una iniciativa organizada por la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso y orientada a promover el deporte urbano, la recreación y la integración comunitaria.

La propuesta volvió a reunir a equipos que participaron de una jornada caracterizada no solamente por la competencia deportiva, sino también por el encuentro entre jóvenes y familias. El desarrollo de las actividades estuvo acompañado por un clima de compañerismo que fue destacado durante el encuentro.

El torneo se presenta así como una propuesta vinculada con la participación juvenil y con la generación de espacios destinados a la práctica deportiva y recreativa. En ese marco, la jornada en La Alameda permitió combinar la competencia propia del básquet 3x3 con un espacio de integración comunitaria.

Autoridades acompañaron la jornada

La actividad contó con la presencia de autoridades institucionales. Entre ellas estuvieron el subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo, y la directora del área Social de la Vicegobernación, Gabriela Moreno. Durante el encuentro, las autoridades participaron de la entrega de las distinciones a los equipos ganadores de las distintas categorías. La ceremonia de reconocimiento estuvo acompañada por la valoración del clima que se vivió durante toda la tarde.

Desde la organización se destacó particularmente el excelente clima de compañerismo, una característica que acompañó el desarrollo de la jornada deportiva y que permitió que la actividad trascendiera la competencia estrictamente deportiva.

La presencia institucional también permitió reafirmar el objetivo de sostener propuestas destinadas a la juventud y vinculadas con el deporte, la recreación y la integración.

El compromiso con los jóvenes

Al hacer uso de la palabra, Julio Macedo agradeció especialmente a las chicas y los chicos que participaron de la jornada. El funcionario destacó su activa participación e involucramiento en la propuesta deportiva, poniendo el foco en la respuesta de los jóvenes frente a una iniciativa que busca generar espacios de encuentro a través del deporte.

Macedo también remarcó el compromiso de la Vicegobernación de dar continuidad a este programa y a otros proyectos de carácter recreativo, social y deportivo orientados a la juventud. La intención expresada durante la jornada es continuar desarrollando este tipo de propuestas en toda la provincia, ampliando así el alcance de programas que tienen como ejes el deporte, la recreación y la participación juvenil.

En este sentido, la jornada realizada en La Alameda quedó enmarcada dentro de una propuesta más amplia que apunta a sostener actividades destinadas a chicas y chicos y a generar espacios de integración comunitaria.

Black Stars se consagró en la categoría femenina

En el plano estrictamente deportivo, la jornada tuvo como grandes ganadoras en la categoría femenina a las integrantes del equipo Black Stars.

El conjunto estuvo conformado por:

Jazmín Buenader .

. Luciana Gómez .

. Delfina Pérez .

. Cecilia Dumitru.

Las cuatro jugadoras se quedaron con la definición de la competencia femenina y fueron reconocidas durante la entrega de distinciones que se realizó al finalizar la jornada. La consagración de Black Stars representó uno de los momentos destacados de la fecha, dentro de una jornada que reunió a equipos femeninos y masculinos en la Plaza La Alameda.

Gurimiel ganó la final masculina

En la categoría masculina, la definición quedó en manos del conjunto de Gurimiel, que se consagró campeón después de una apasionante final frente al equipo Los Rulos.

El equipo ganador estuvo integrado por:

Francisco Buenader .

. Augusto Herrera .

. Gustavo Nieva.

Gurimiel logró quedarse con el campeonato luego de una definición que fue descripta como apasionante, frente a Los Rulos, y completó así la jornada con el título de la categoría masculina.

La final masculina constituyó uno de los principales momentos deportivos de la tarde, en un encuentro que cerró la competencia con la consagración del equipo Gurimiel.

Competencia y compañerismo

La nueva fecha del "3x3 Básket Catamarca" combinó los diferentes componentes que impulsan la propuesta: actividad deportiva, participación juvenil, recreación e integración comunitaria.

La masiva presencia de jóvenes y familias en la Plaza La Alameda acompañó el desarrollo de una jornada que tuvo como protagonistas a los equipos participantes y que también contó con el acompañamiento de autoridades institucionales. El deporte ocupó el centro de la actividad, pero el clima de compañerismo fue uno de los aspectos especialmente destacados durante el encuentro. La competencia permitió definir a los equipos ganadores, mientras que la participación y el involucramiento de las chicas y chicos fueron valorados por las autoridades presentes.

Los principales datos de la jornada fueron: