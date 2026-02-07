Brindan asistencia a familias afectadas por el temporal en Catamarca

El Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca, a través del equipo de Acción Social, llevó adelante un operativo territorial de asistencia en distintos barrios de la Capital, con el objetivo de brindar acompañamiento y contención a familias que resultaron afectadas por las inclemencias climáticas registradas en los últimos días.

Durante el recorrido, se asistió a vecinos de los barrios Portal Norte 1, 2 y 3; Alcira Sur; Montecristo; Mi Gauchito; Loteo Parque Sur; Papa Francisco; Los Ejidos; Loteo Soria; Loteo Más Saadi y Virgen del Valle. En cada uno de estos sectores se evaluaron las necesidades más urgentes y se brindó respuesta en el marco de las políticas de asistencia social vigentes.

Asimismo, el equipo ministerial acompañó a una familia del barrio Eva Perón que sufrió el incendio de su vivienda, articulando acciones para dar respuesta inmediata a la situación de emergencia y garantizar la asistencia necesaria.

Las tareas también se extendieron a la zona de Los Plateados, en el departamento Valle Viejo, y al departamento Capayán, reafirmando el compromiso del Estado provincial de mantener una presencia activa en el territorio y de actuar de manera rápida ante situaciones de vulnerabilidad, priorizando la contención y el acompañamiento de las familias damnificadas.