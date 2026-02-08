Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de febrero de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca indica que este sábado 8 de febrero se espera una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y una temperatura inicial cercana a los 28 grados.

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de precipitaciones es baja, estimada en un 10 por ciento. Los vientos soplarán desde el sector este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad alcanzará el 94 por ciento y la visibilidad será buena.

El sol saldrá a las 06:50 y se pondrá a las 20:01.

Pronóstico para la tarde y la noche

De acuerdo al informe oficial, durante la tarde el cielo continuará parcialmente nublado, con vientos provenientes del sector norte a velocidades de entre 7 y 12 km/h. La temperatura máxima pronosticada para la capital de Catamarca será de 36 grados.

Por la noche, la temperatura descenderá levemente hasta rondar los 33 grados. Los vientos rotarán al noreste, manteniendo intensidades similares, mientras que la probabilidad de lluvia seguirá siendo muy baja para esa franja horaria.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que los episodios de calor extremo pueden representar un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables. Ante este escenario, se recomienda: