Advierten por el estado de las rutas en Catamarca: un tramo permanece intransitable por nieve y hielo

La Dirección Provincial de Vialidad actualizó este sábado el estado de transitabilidad de las rutas provinciales de Catamarca y alertó sobre las complicaciones generadas por las bajas temperaturas y las condiciones climáticas que afectan distintos sectores del territorio.

Según el parte oficial, la Cuesta El Portezuelo se encuentra transitable con máxima precaución, debido a la presencia de bancos de niebla y calzada mojada, factores que reducen considerablemente la visibilidad y aumentan el riesgo para quienes circulan por el lugar.

En tanto, la Ruta Provincial N° 2, en el tramo comprendido entre La Cumbre y Tintigasta, permanece intransitable como consecuencia de las nevadas y la formación de hielo sobre la calzada.

Desde el organismo indicaron que personal de Vialidad Provincial continúa monitoreando de manera permanente el estado de las rutas para evaluar la evolución de las condiciones climáticas y garantizar la seguridad de los usuarios.

Asimismo, recomendaron a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización vial y acatar las indicaciones del personal de Vialidad y de los organismos de seguridad que trabajan en los distintos corredores provinciales.