Advierten por pequeños derrumbes y baja visibilidad en la Cuesta de La Cébila

Vialidad Nacional informó que se debe circular con mucha precaución por la Ruta Nacional 60, en el sector de La Cébila, en Catamarca.

Según el organismo, en el kilómetro 1133 se registran pequeños derrumbes. A esta situación se suma la presencia de lluvias, que disminuyen la visibilidad y dificultan las condiciones de circulación.

Ante este escenario, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y respetar las indicaciones viales al atravesar el sector.

Las condiciones pueden variar según la evolución de las precipitaciones, por lo que se solicita prestar atención durante todo el recorrido.