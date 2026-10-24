Si encontrás agua debajo de las verduras en la heladera, revisá este orificio

Encontrar un charco de agua debajo del cajón de las verduras de la heladera no siempre significa que el electrodoméstico tenga una falla importante. Una de las causas posibles es la obstrucción del pequeño orificio de desagüe ubicado en la pared trasera del interior.

Ese conducto permite evacuar el agua que se genera durante la condensación y los ciclos de descongelamiento. Cuando se acumulan restos de alimentos o suciedad en la abertura, el líquido puede dejar de drenar correctamente y terminar en la parte inferior de la heladera.

Por eso, revisar y mantener limpio el desagüe puede ayudar a evitar la acumulación de agua y los problemas de humedad. Sin embargo, si el charco reaparece después de limpiarlo, será necesario evaluar otras posibles causas.

Para qué sirve el desagüe de la heladera

Cada vez que se abre la puerta, entra aire más cálido y húmedo que entra en contacto con las superficies frías del interior. Como consecuencia, parte de esa humedad se condensa y forma gotas que descienden por la pared trasera.

En muchos modelos, el orificio permite que el agua llegue a una bandeja de evaporación ubicada en la parte posterior, cerca del compresor. El calor del sistema contribuye a evaporar el líquido, por lo que normalmente no hace falta vaciar esa bandeja.

Cuando el conducto se obstruye, el agua puede quedar dentro del compartimento y acumularse debajo del cajón de las verduras. Los restos de comida, la suciedad y otros residuos son algunas de las causas posibles de ese bloqueo.

Cómo limpiar el orificio sin dañar el electrodoméstico

Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, conviene consultar el manual de la heladera, ya que el procedimiento recomendado puede variar según el modelo.

Si el fabricante autoriza la limpieza manual, estos pasos pueden ayudar:

Desenchufar la heladera: permite trabajar con mayor seguridad durante la limpieza.

Retirar los cajones: facilita el acceso al orificio y permite secar el agua acumulada.

Eliminar la suciedad visible: se puede utilizar un cepillo pequeño diseñado para limpiar desagües, siempre que el fabricante lo permita.

Evitar herramientas rígidas o filosas: los cuchillos, alambres y otros objetos puntiagudos pueden dañar o perforar el conducto.

Usar agua únicamente si está permitido: algunos modelos admiten una pequeña cantidad de agua tibia para ayudar a destapar el drenaje, mientras que otros requieren un procedimiento diferente.

Si el conducto continúa obstruido, no conviene forzar la limpieza ni introducir herramientas en profundidad. En ese caso, lo más seguro es solicitar asistencia técnica.

Qué hacer si el agua vuelve a aparecer

Después de limpiar el desagüe, es importante secar el agua acumulada y observar si el problema se repite. También conviene evitar que los alimentos o sus envoltorios tapen la abertura.

Si la acumulación continúa, puede existir otra causa, como la formación excesiva de hielo, un problema en la goma de la puerta o una falla en el sistema de drenaje.

En esas circunstancias, lo recomendable es consultar con un técnico para identificar el origen de la pérdida y evitar daños mayores en el electrodoméstico.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.