El secreto para lograr un arroz con leche más cremoso: sal y manteca

El arroz con leche es uno de los postres tradicionales más populares, pero lograr una consistencia cremosa requiere paciencia y algunos cuidados durante la preparación. La chef española Susi Díaz, reconocida con una estrella Michelin, propone una técnica que pone el foco en la cocción a fuego bajo y en dos ingredientes que ayudan a mejorar el resultado: una pizca de sal y 50 gramos de manteca.

La clave está en permitir que el arroz libere su almidón de manera gradual para espesar la leche de forma natural. Además, Díaz recomienda incorporar el azúcar cuando los granos ya estén tiernos, con el objetivo de evitar que se endurezcan durante la cocción.

Cómo preparar el arroz con leche de Susi Díaz

Ingredientes

200 gramos de arroz.

1,5 litros de leche entera.

200 gramos de azúcar.

50 gramos de manteca a temperatura ambiente.

1 rama de canela.

La cáscara de un limón, solo la parte amarilla.

Una pizca de sal.

Paso a paso

Calentar la leche. Colocar la leche en una olla junto con la rama de canela y la cáscara de limón. Calentar sin dejar que hierva intensamente.

Incorporar el arroz. Cuando la leche esté a punto de hervir, agregar el arroz y una pizca de sal. Bajar el fuego al mínimo.

Cocinar lentamente. Mantener la preparación al fuego durante unos 40 a 45 minutos, removiendo cada pocos minutos con una cuchara de madera. La cocción lenta permite que el arroz libere su almidón y que la mezcla adquiera una consistencia espesa.

Agregar el azúcar. Cuando los granos estén tiernos, incorporar el azúcar y cocinar unos minutos más, sin dejar de revolver.

Sumar la manteca al final. Retirar la olla del fuego y añadir los 50 gramos de manteca. Mezclar hasta que se integre por completo. Este paso aporta brillo y una textura más suave al postre.

Dejar enfriar. Distribuir el arroz con leche en una fuente o en recipientes individuales. Dejar que pierda parte del calor antes de refrigerarlo y cubrirlo para evitar que se forme una costra en la superficie.

Servir. Antes de llevarlo a la mesa, espolvorear con canela o agregar una capa de azúcar caramelizada para sumar un contraste crujiente.

El detalle que marca la diferencia

La combinación de una cocción prolongada a fuego bajo, el agregado tardío del azúcar y la manteca incorporada fuera del fuego busca conseguir un arroz con leche más cremoso, sin depender de espesantes adicionales.

El resultado también depende de remover con frecuencia y controlar la temperatura para evitar que la leche se pegue en el fondo de la olla. Con estos cuidados, una receta sencilla puede ganar suavidad y una presentación más cuidada.