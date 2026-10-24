Se mantiene la alerta por viento y el cierre del acceso al Balcón del Pissis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente para este sábado una alerta amarilla por viento en sectores de los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

De acuerdo con el organismo, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en las zonas de mayor altura.

Estas condiciones pueden generar reducción de la visibilidad, viento blanco y ventisca, lo que representa un riesgo para quienes circulan por sectores cordilleranos.

Continúa restringido el acceso al Balcón del Pissis

Ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas, la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos mantiene la inhabilitación preventiva de los accesos al Balcón del Pissis.

Por este motivo, las autoridades solicitaron a turistas, operadores turísticos y visitantes que no ingresen a la zona mientras persista la alerta.

La medida busca prevenir incidentes y resguardar la seguridad de quienes transitan por este sector de la cordillera catamarqueña. Se recomienda respetar las restricciones vigentes y mantenerse informados a través de los canales oficiales.