La Sociedad de Pediatría de Catamarca advirtió sobre el impacto del bullying

La Sociedad Argentina de Pediatría de Catamarca, se pronunció sobre los recientes hechos de violencia y hostigamiento escolar que trascendieron públicamente y advirtió que el bullying constituye una problemática relevante de salud pública.

A través de un comunicado difundido por el Colegio Médico de Catamarca, la entidad manifestó su preocupación por el episodio que involucra a una adolescente de 17 años y a estudiantes del Colegio Privado Pía Didoménico, en un caso que tomó repercusión pública.

"Como entidad científica comprometida con la salud integral y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, advertimos que el acoso escolar o bullying constituye una problemática relevante de salud pública", expresó la institución.

En ese sentido, señaló que estas situaciones pueden tener consecuencias en el bienestar físico, psicológico y social de quienes las padecen, tanto a corto como a largo plazo.

La Sociedad de Pediatría sostuvo que la visibilidad de estos casos interpela a los profesionales de la salud y evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, identificación temprana, intervención oportuna y acompañamiento integral.

Al mismo tiempo, aclaró que la aparición pública de estos episodios no permite establecer por sí sola una tendencia epidemiológica sin contar con datos sistemáticos.

La entidad también destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones educativas, las familias, los equipos de salud, los organismos de protección de derechos y las autoridades competentes para promover entornos escolares seguros, respetuosos y libres de violencia.

En el comunicado, además, remarcó la necesidad de escuchar y proteger a niños, niñas y adolescentes, respetando su dignidad, intimidad y confidencialidad, y evitando cualquier forma de revictimización.

"El bullying no es un juego. El silencio no protege. La indiferencia también deja huellas", concluyó la institución.