Advierten de posibles estafas con un celular extraviado del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud informó que el día 28 de septiembre, a las 16:30 horas, se perdió el control del número de teléfono 383 425-2167, utilizado por el Centro Integral de Salud para la comunicación entre pacientes y sus familiares.

Este número podría estar siendo utilizado con fines fraudulentos, advirtieron y por el organismo provincial solicita a la comunidad extremar precauciones y no responder a mensajes o llamadas sospechosas.

"En breve, se informará a los pacientes un nuevo número de contacto oficial para garantizar una comunicación segura y confiable. Mientras tanto, solicitamos que se mantengan atentos a las próximas actualizaciones y utilicen exclusivamente nuestras líneas de atención oficiales", apuntaron.

Recomendaciones para prevenir ser victima de posibles estafas

No compartir el código de verificación

El código de verificación de seis dígitos de la cuenta de WhatsApp no debe ser compartido con nadie, ya que no es necesario para realizar trámites ni transferencias. Revelarlo a terceros puede facilitar el acceso no autorizado a la cuenta.

No ingresar a enlaces sospechosos

Si un contacto envía un enlace sin justificación alguna, es mejor no ingresar a él. Podría tratarse de malware diseñado para comprometer la seguridad del dispositivo.

Verificar la autenticidad de los contactos

Antes de seguir instrucciones o proporcionar información sensible durante una videollamada, es importante verificar la identidad del contacto. Esto puede hacerse a través de una llamada telefónica o mensaje por otro medio fuera de WhatsApp.