Agendá: se viene la expedición INKA, el nuevo streaming sobre El Shinkal

Del 17 al 20 de noviembre, el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, ubicado en Londres, departamento Belén, será escenario de una nueva experiencia de streaming científico. La campaña Expedición Inka 2026 permitirá seguir en tiempo real el trabajo de los investigadores y acercar la actividad arqueológica a toda la comunidad.

La propuesta reunirá a científicos del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara. Las emisiones se realizarán directamente desde el campo y estarán dirigidas a quienes se interesan por la exploración, la ciencia, la naturaleza y la historia de las sociedades humanas.

Cada jornada contará con una transmisión en vivo de dos horas, en el horario de 11 a 13. Durante ese espacio, los arqueólogos compartirán el desarrollo de la excavación y explicarán las tareas que llevan adelante, de modo que quienes sigan la experiencia puedan conocer las distintas etapas de una investigación en terreno.

El streaming forma parte de una nueva iniciativa de la Fundación Azara, que busca acercar el trabajo científico a públicos más amplios. La propuesta no se limitará a mostrar los avances de la excavación, sino que también permitirá observar los procedimientos, el registro de materiales y los intercambios entre los integrantes del equipo.

El acompañamiento de organismos provinciales

La experiencia cuenta con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Antropología, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

La Dirección autorizó la transmisión en vivo desde el sitio arqueológico y también participará en una de las jornadas. En esa oportunidad, sus integrantes presentarán las funciones del organismo y el trabajo que viene desarrollando en torno a la puesta en valor del patrimonio arqueológico.

El Shincal es un parque arqueológico provincial que actualmente es administrado por el Municipio de Londres, en el departamento Belén, donde se encuentra emplazado. La participación de los organismos vinculados con la gestión y preservación del patrimonio forma parte de la propuesta de difusión y conocimiento del sitio.

El proyecto busca que el público pueda acercarse tanto a las investigaciones científicas como a las tareas institucionales relacionadas con la protección y valorización del patrimonio arqueológico.

El Shincal, un asentamiento fundamental del Tawantinsuyu

Planificado, construido y habitado por los incas entre 1471 y 1536, El Shincal cumplió funciones políticas, administrativas y ceremoniales. Es considerado la capital provincial más austral del Tawantinsuyu y uno de los asentamientos más relevantes de la ocupación incaica en el Kollasuyu.

La campaña Expedición Inka 2026 buscará profundizar el conocimiento sobre la organización espacial del sitio y las actividades que se desarrollaban en sus distintos sectores. Para ello, la investigación se concentrará en una estructura de tipo kancha, definida como un recinto perimetral compuesto.

El equipo documentará la arquitectura de esa estructura y estudiará su funcionalidad y contexto cultural. Las tareas previstas permitirán avanzar en el análisis del espacio excavado y en la comprensión de su relación con las actividades que se realizaban en el asentamiento.

La transmisión también mostrará trabajos que se desarrollan más allá del terreno. Entre ellos se encuentran el procesamiento de muestras, el registro de los materiales recuperados y los intercambios entre quienes participan de la investigación. De esta manera, el público podrá observar distintos componentes del trabajo arqueológico: desde la excavación y la documentación de estructuras hasta las tareas posteriores vinculadas con el tratamiento y registro de los materiales.

Una investigación interdisciplinaria que se desarrolla desde 1983

El trabajo está a cargo del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, que desarrolla investigaciones arqueológicas y actividades de comunicación pública de la ciencia en el lugar desde 1983.

El equipo está integrado por profesionales de distintas disciplinas, entre ellas antropología, biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación del patrimonio. Sus integrantes se encuentran vinculados con instituciones como el CONICET, la Fundación Azara y la Universidad Nacional de La Plata.

La participación de especialistas de diversas áreas constituye una característica central de la investigación. El trabajo interdisciplinario permite reunir diferentes perspectivas y conocimientos en torno al estudio del sitio arqueológico, su organización, sus estructuras y los materiales recuperados.

En esta edición de la campaña participarán Aylen Capparelli, María Guillermina Couso, Reinaldo Andrés Moralejo, Luis Manuel del Papa, María Florencia Muiña, Milagros Aventín Moretti, Julián Humberto Frutos, Emilio Alejandro Villafañe, Lautaro Simontacchi y Federico Wynveldt, entre otros investigadores.

Ciencia participativa: preguntas y nuevas vocaciones

Además de difundir los avances y las metodologías de trabajo, Expedición Inka 2026 busca acercar la investigación arqueológica a la comunidad y generar un espacio de intercambio con estudiantes, colegas, la prensa y el público en general.

Quienes sigan las transmisiones podrán participar mediante preguntas y comentarios, lo que permitirá incorporar la interacción a la experiencia de divulgación científica. La propuesta pretende que el público no sea solamente espectador de las tareas de campo, sino que también pueda acercarse a los interrogantes y procedimientos de la investigación.

Otro de los objetivos es promover vocaciones científicas y poner en valor la arqueología como ciencia social. La iniciativa también apunta a destacar el aporte del trabajo interdisciplinario al conocimiento y a la preservación del patrimonio cultural y natural.

El streaming permitirá compartir la actividad de los investigadores desde el sitio, mostrando tanto los resultados que se vayan obteniendo como las metodologías que hacen posible el desarrollo de la campaña. En ese marco, la difusión de la ciencia se plantea como una vía para ampliar el conocimiento sobre El Shincal y sobre el trabajo que se realiza en torno a su patrimonio.

Cómo seguir las transmisiones

La campaña se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas, del 17 al 20 de noviembre, con emisiones en vivo de 11 a 13 desde El Shincal de Quimivil, en Londres, Catamarca.

Las transmisiones estarán disponibles en el canal de YouTube de la Fundación Azara:

https://www.youtube.com/fundacionazara

La propuesta permitirá conocer en directo el trabajo arqueológico, el estudio de una estructura tipo kancha, el registro de los materiales recuperados y las distintas instancias de la investigación. Con la participación de instituciones científicas y organismos provinciales, Expedición Inka 2026 buscará acercar la historia y el patrimonio de El Shincal a estudiantes, especialistas, medios de comunicación y público interesado.