El centro de la Capital sin agua: porqué y hasta qué hora

Aguas de Catamarca informó que se están llevando adelante tareas de mantenimiento en el sistema de distribución de agua, con el objetivo de optimizar su funcionamiento. Como consecuencia de estos trabajos, distintos sectores de la Zona Centro podrán experimentar inconvenientes en el suministro durante el transcurso de la jornada.

De acuerdo con la comunicación de la empresa, las tareas podrían provocar baja presión o falta de agua hasta horas de la tarde. La situación alcanzará a usuarios de varios barrios y zonas aledañas, por lo que se solicitó adoptar medidas de cuidado mientras se desarrollan los trabajos y hasta que se concrete la normalización del servicio.

El aviso contempla a los barrios Capataz Villafañez, Centro, Obispo Colombres, Pueyrredón, Sud y Villa Cubas, además de los sectores cercanos. En esas áreas, los usuarios podrían registrar variaciones en la presión del agua o directamente experimentar una interrupción temporal del suministro.

La empresa explicó que las tareas tienen como finalidad mejorar el funcionamiento del sistema de distribución. En ese marco, los inconvenientes anunciados se encuentran vinculados con la realización de los trabajos de mantenimiento.

El pedido de uso responsable de las reservas

Ante las posibles dificultades en el suministro, la empresa solicitó a los usuarios hacer un uso responsable de sus reservas de agua hasta la normalización del servicio.

El pedido está dirigido a quienes puedan contar con agua almacenada para afrontar el período en que se registren baja presión o interrupciones. La recomendación busca que las reservas disponibles sean utilizadas de manera cuidadosa mientras continúan los trabajos de mantenimiento.

La empresa indicó que las complicaciones podrían extenderse hasta horas de la tarde, por lo que el uso responsable de las reservas resulta una de las medidas comunicadas para atravesar el período de afectación.

La normalización del servicio dependerá de la finalización de las tareas que se están realizando en el sistema de distribución. Hasta entonces, los usuarios de los barrios alcanzados deberán contemplar la posibilidad de inconvenientes en el abastecimiento.

Canales de consulta y reclamos

Aguas de Catamarca también difundió las vías de contacto disponibles para que los usuarios puedan realizar consultas o presentar reclamos relacionados con el servicio.

Los canales informados son:

Línea telefónica: 0800-888-8255

WhatsApp: 383-4900314