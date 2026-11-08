¿Cómo va a estar el clima este domingo en Catamarca?

El finde largo continua y el tiempo se anticipa con condiciones mayormente estables, temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 26 grados y distintos niveles de nubosidad a lo largo del día. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones en ninguno momento de este domingo.

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada. Por la mañana, presentará condiciones ligeramente nubladas durante la tarde y volverá a registrar algo de nubosidad hacia la noche. El comportamiento de el Innombrable también tendrá variaciones con predominio de las direcciones Norte y Noreste. Las velocidades más elevadas se esperan durante la tarde, cuando se registrarán ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Así comienza el día

Durante las primeras horas del domingo, habrá condiciones de cielo parcialmente nublado, con una temperatura prevista de 16 grados. El viento soplará desde el sector Norte, con velocidades que se ubicarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

En el transcurso de la mañana, el cielo se presentará algo nublado y la temperatura se ubicará en los 17 grados, el registro más bajo previsto para el domingo. El viento cambiará su dirección predominante hacia el Noreste y disminuirá su intensidad, con velocidades estimadas entre los 7 y 12 km/h.

La tarde con ráfagas más intensas

El período de la tarde será el más cálido de la jornada, con una temperatura máxima prevista de 26 grados. El cielo estará ligeramente nublado y la dirección predominante del viento será del noreste. En este tramo del día, según el SMN el viento incrementará su intensidad y alcanzará velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se esperan ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

El aumento de la intensidad del viento será uno de los principales aspectos meteorológicos a tener en cuenta durante este período, junto con el registro de la máxima temperatura prevista para el domingo.

La noche con viento del noreste

Hacia la noche, las condiciones del tiempo presentarán un cielo algo nublado y una temperatura estimada de 21 grados.

El viento continuará soplando desde el Noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Sin embargo, se mantendrá la posibilidad de ráfagas de mayor intensidad, con valores iguales a la hora anterior.