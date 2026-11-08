León XIV en Argentina: cómo estará el tiempo en Buenos Aires, Córdoba y Luján

La visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, tendrá al pronóstico meteorológico como uno de los aspectos a considerar para quienes participen de las distintas actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones relativamente estables para las primeras jornadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un escenario de mayor inestabilidad para Córdoba y cielo mayormente nublado durante la última etapa del recorrido, en Luján.

Las previsiones adquieren especial relevancia debido a que buena parte de las actividades del pontífice se desarrollarán al aire libre y convocarán a numerosos participantes. Entre los encuentros previstos, la atención estará puesta en Córdoba, donde León XIV celebrará una misa el martes 10 de noviembre, a las 10, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Para esa jornada, el pronóstico contempla temperaturas de entre 15 y 26 grados, vientos de hasta 31 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones que podría alcanzar el 40%. La previsión indica la posibilidad de chaparrones durante el día, aunque no permite establecer con certeza si las lluvias coincidirán con el horario de la ceremonia.

En Buenos Aires, en tanto, las condiciones previstas para el domingo y el lunes serán más favorables, con temperaturas agradables, escasa nubosidad y viento de intensidad moderada. La agenda papal continuará con encuentros institucionales, religiosos y sociales, antes de trasladarse a Córdoba y finalizar en Luján.

Buenos Aires: una llegada con condiciones meteorológicas estables

Antes de la llegada de León XIV, el pronóstico para este sábado 7 de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires contempla chaparrones durante la madrugada y una mejora posterior, con cielo parcialmente nublado.

Para esa jornada, el SMN prevé una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19 grados. El panorama meteorológico será más favorable durante el domingo 8, cuando se espera escasa nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 22 grados. El viento podría alcanzar una velocidad máxima de 22 kilómetros por hora durante la tarde, mientras que hacia la noche disminuiría hasta un máximo de 12 kilómetros por hora.

León XIV llegará a las 16.30 a Aeroparque, procedente de Montevideo. Su primera jornada en el país incluirá distintas actividades institucionales y religiosas.

La agenda contempla un homenaje en la Plaza San Martín, la recepción y el encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Las condiciones previstas para el domingo permitirían el desarrollo de las actividades en un contexto de escasa nubosidad y temperaturas moderadas, de acuerdo con el pronóstico disponible.

El lunes 9 continuará con tiempo agradable y cielo despejado

La segunda jornada de la visita papal en Buenos Aires también se perfila con condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Para el lunes 9 de noviembre, el pronóstico anticipa cielo despejado, viento leve y temperaturas que se ubicarán entre los 13 y los 25 grados. La agenda de León XIV incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la celebración de una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo.

Durante la tarde, el pontífice participará de distintos encuentros en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero; el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

La previsión meteorológica para ese día no contempla, en la información proporcionada, condiciones de inestabilidad que puedan alterar el desarrollo de las actividades. El cielo despejado, las temperaturas previstas y el viento leve conforman el escenario anticipado para la jornada.

Córdoba: la misa estará marcada por la posibilidad de chaparrones

El martes 10 de noviembre será uno de los días centrales de la visita de León XIV, con actividades previstas en Córdoba y posteriormente en Buenos Aires. El escenario meteorológico para la capital mediterránea presenta una mayor inestabilidad en comparación con las jornadas anteriores en el AMBA.

La misa que el Papa celebrará a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) estará acompañada por una previsión de temperaturas de entre 15 y 26 grados, viento de hasta 31 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones que alcanzaría el 40%.

La posibilidad de chaparrones durante distintos momentos del martes constituye uno de los principales aspectos a tener en cuenta para quienes participen de la ceremonia. Sin embargo, al tratarse de un pronóstico extendido, las condiciones meteorológicas y los horarios en los que podrían producirse las eventuales lluvias pueden modificarse.

La agenda oficial del pontífice en Córdoba también contempla, a las 15.15, un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. La jornada combinará, de esta manera, dos actividades religiosas de relevancia, en un contexto meteorológico que presenta posibilidades de precipitaciones y temperaturas relativamente elevadas para el período.

El regreso a Buenos Aires y el encuentro con los jóvenes

Durante la noche del martes 10, León XIV regresará a Buenos Aires, donde encabezará un encuentro con jóvenes a las 20.15 en el Monumento de los Españoles. Para la Capital Federal, el pronóstico anticipa una mayor nubosidad hacia el cierre del día y vientos que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora.

La temperatura mínima prevista para el conjunto de la jornada será de 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26 grados. Estos valores corresponden al día completo y no específicamente al horario del encuentro con los jóvenes.

La actividad nocturna se desarrollará en un escenario de mayor nubosidad respecto de las condiciones previstas para las primeras jornadas de la visita, aunque la información meteorológica disponible no establece una probabilidad de precipitaciones para ese encuentro.

Luján: cielo mayormente nublado y temperaturas de hasta 28 grados

El miércoles 11 de noviembre marcará la última jornada de la visita de León XIV a la Argentina.Para Luján, el SMN anticipa cielo mayormente nublado, viento leve y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 28 grados.

La actividad central del día será la misa que el pontífice celebrará a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El pronóstico prevé una jornada con temperaturas superiores a las registradas durante los primeros días de la visita, con una máxima que podría alcanzar los 28 grados. La nubosidad será una de las características principales del escenario meteorológico previsto para la localidad.

Más tarde, a las 13.30, se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, antes de la partida de León XIV hacia Lima, Perú.

De esta manera, el cierre de la visita papal estará acompañado por condiciones de cielo mayormente nublado en Luján, temperaturas de entre 16 y 28 grados y viento leve.