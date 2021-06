Aguas de Catamarca incorpora enzimas para el mantenimiento del sistema cloacal

Aguas de Catamarca realizó hoy la aplicación de un producto enzimático en distintas bocas de registro de red colectora cloacal en microcentro para su mantenimiento preventivo. Se trata de un tipo de agente limpiador biodegradable y de nula toxicidad, que utiliza enzimas naturales para disolver las grasas en sistemas de drenaje y modificar las condiciones generadoras de olores, permitiendo mantener limpia las cañerías y desodorizadas.

La aplicación de esta tecnología evitará el bloqueo en conexiones domiciliarias y cañerías colectores, eliminará los malos olores (debido a la formación de depósitos de material orgánico en las cañerías), se recupera totalmente el diámetro efectivo de las cañerías y además menores costos de mantenimiento y disposición final.

El cuidado de la red

El mal uso del servicio es una práctica extendida en distintos sectores ya que se utiliza la red para arrojar elementos indebidos. Estas conductas que afectan la fluidez normal de los efluentes por las cañerías, perjudican también a los vecinos lindantes a casas o zonas afectadas.

Recomendaciones

-En las viviendas no se deben volcar aguas de la red pluvial, a la red de desagües cloacales.

-No se deben arrojar bolsas o residuos como trapos, pañales, algodones, cartones o materiales granulados como arena, piedras, grasas, aceites y pinturas.

-Las empresas constructoras no deben utilizar los desagües cloacales, para arrojar desperdicios como estopa, escombros o restos de sanitarios.