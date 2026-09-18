Rep llega a Catamarca con un recorrido gráfico inspirado en Charly García

En el marco de su jornada inaugural, la 18° Feria del Libro Catamarca recibirá al reconocido dibujante e ilustrador Miguel Repiso, conocido como Rep, quien llegará a la provincia para presentar su más reciente publicación, "Charly absoluto", una obra inspirada en la figura y trayectoria de Charly García.

La presentación se realizará el viernes 7 de octubre, en el escenario central de la feria, ubicado en el pabellón Peregrina Zárate, a las 20 hs, con entrada libre y gratuita. En ese espacio, Rep mantendrá además una conversación con el público catamarqueño acerca de la obra que dedicó a uno de los referentes indiscutidos del rock argentino.

El encuentro propone una aproximación diferente a la vida y obra de García. Desde el lenguaje del dibujo y la ilustración, Rep construye un recorrido que combina diferentes recursos gráficos para acercarse al universo creativo de un músico cuya trayectoria ocupa un lugar destacado dentro de la cultura argentina.

"Charly absoluto" presenta así una propuesta que articula imagen, música y literatura, con el trabajo del reconocido humorista gráfico como eje para revisar distintas etapas, influencias y aspectos de la trayectoria de Charly García.

Un recorrido por el universo creativo de Charly

La publicación propone un recorrido gráfico por el origen, las influencias, el genio y las contradicciones de uno de los músicos más trascendentes de la cultura argentina.

A través de ilustraciones originales, Rep revisita diferentes momentos de la vida artística de García y se detiene en etapas fundamentales de su recorrido. El libro aborda desde sus comienzos y su participación en Sui Generis y Serú Girán, hasta la construcción de un universo artístico propio atravesado por sus canciones y por distintos momentos que marcaron su trayectoria.

El enfoque gráfico permite recuperar esos períodos desde una perspectiva particular. Las viñetas y postales que integran la propuesta funcionan como una forma de aproximarse a la figura de Charly y a los distintos elementos que conforman su universo creativo.

En este sentido, "Charly absoluto" no se limita a presentar una sucesión de etapas, sino que propone recorrer a través de imágenes el origen, las influencias, el genio y las contradicciones que forman parte de la figura abordada por Rep. La presentación en Catamarca permitirá que ese recorrido pueda ser compartido directamente con el público, en un encuentro en el que el autor conversará sobre su trabajo y sobre la obra que dedicó a García.

Más de cuatro décadas dedicadas al dibujo y la ilustración

La llegada de Rep a la Feria del Libro Catamarca también pone en escena la trayectoria de un artista con más de cuatro décadas de trabajo. Miguel Repiso es uno de los dibujantes e ilustradores más reconocidos del país y cuenta con una extensa producción editorial. Es autor de más de 40 libros, una trayectoria que se complementa con trabajos vinculados tanto al humor gráfico como a la ilustración de grandes obras de la literatura.

Entre sus trabajos se encuentra la ilustración de obras como "Don Quijote de la Mancha" y "La Divina Comedia", dos títulos fundamentales de la literatura universal.

Su recorrido artístico también fue reconocido institucionalmente. Rep fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y, en 2023, recibió de Francia la condecoración de Caballero de las Artes y las Letras.

A esta trayectoria se suma su participación en propuestas audiovisuales vinculadas con el periodismo y la literatura. Rep realizó columnas audiovisuales junto al escritor Martín Caparrós para el diario El País de Madrid, ampliando así su trabajo hacia otros formatos de comunicación y expresión.

Los distintos aspectos de su carrera permiten dimensionar el perfil del artista que llegará a Catamarca para participar de la apertura de la Feria del Libro.

Literatura, artes visuales y música

La presencia de Rep sumará a la 18° Feria del Libro Catamarca una propuesta que cruza diferentes lenguajes artísticos. La presentación de "Charly absoluto" reunirá elementos de literatura, artes visuales y música, tomando como punto de partida la figura de Charly García y el trabajo gráfico realizado por Rep.

La propuesta invita a recorrer la obra y el legado del músico desde una mirada que combina sensibilidad y humor, pero que también se encuentra profundamente vinculada con la cultura argentina. El dibujo se convierte así en la herramienta utilizada por Rep para aproximarse a una figura central del rock argentino y a los distintos momentos que atravesaron su trayectoria.

El encuentro tendrá además un componente participativo, ya que el artista conversará con el público catamarqueño sobre la publicación. De esta manera, la presentación no quedará limitada a la exhibición del libro, sino que estará acompañada por un espacio de intercambio en torno a la obra.