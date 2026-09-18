Rige paro universitario en Catamarca y afectará el dictado de clases hasta el martes

El Frente Sindical de Universidades Nacionales inició este viernes la primera jornada de un paro de 48 horas, medida de fuerza que tendrá continuidad el próximo martes 22. La protesta fue convocada luego del fracaso de una nueva reunión paritaria con el Gobierno nacional, en el marco del conflicto salarial que mantienen los trabajadores de las universidades nacionales.

La medida alcanza tanto a docentes como a nodocentes de las universidades nacionales. En Catamarca, su impacto se vincula directamente con el nivel de adhesión que tenga entre los trabajadores de cada sector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

La jornada de protesta puede generar modificaciones en el desarrollo habitual de las actividades académicas y administrativas. Sin embargo, debido a que la adhesión al paro es individual, el funcionamiento de la Universidad no necesariamente será uniforme durante las dos jornadas previstas.

En el ámbito docente, anunciaron su adhesión ADUNCA, gremio que integra FEDUN, y el Gremio Docente Universitario, vinculado a CONADU Histórica. Por su parte, los trabajadores nodocentes están representados por APUNCA, organización que integra FATUN y que también participa del conflicto nacional.

Cómo puede afectar el dictado de clases

Uno de los principales interrogantes para los estudiantes está relacionado con el desarrollo de las clases durante las jornadas de paro. En este sentido, la información establece que la adhesión a la medida de fuerza es individual para cada trabajador, por lo que no todas las materias necesariamente tendrán el mismo funcionamiento.

Si un docente decide adherir al paro, la clase no se dictará de manera presencial. En cambio, cuando un docente no adhiera, la actividad podrá desarrollarse normalmente o de acuerdo con la modalidad que haya establecido la correspondiente cátedra.

También existe la posibilidad de que algunos docentes mantengan actividades mediante herramientas virtuales. Esta alternativa, sin embargo, no implica que la Universidad Nacional de Catamarca haya dispuesto un dictado virtual general para las dos jornadas de protesta. Por este motivo, los estudiantes deberán consultar directamente con sus respectivas cátedras y facultades para conocer si tendrán clases y bajo qué modalidad se desarrollarán las actividades previstas.

También puede haber cambios en áreas administrativas

El impacto del paro no se limita al dictado de clases. La participación de APUNCA, gremio que representa a los trabajadores nodocentes de la UNCA, también puede generar modificaciones en el funcionamiento de distintas áreas administrativas y otras dependencias universitarias.

De esta manera, durante las jornadas de protesta pueden registrarse cambios tanto en las actividades académicas como en los servicios y tareas que dependen de la participación de trabajadores nodocentes.

El reclamo salarial y el fracaso de las paritarias

La protesta se desarrolla después del fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional. El Frente Sindical de Universidades Nacionales sostiene el reclamo salarial y cuestiona el porcentaje establecido por el Gobierno. En ese marco, los gremios señalaron que "el 3 % que el Gobierno impone está muy lejos de cumplir la cautelar" que, según indicaron, obliga a cumplir con el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario.

De acuerdo con el planteo sindical, sobre ese artículo debe calcularse tanto el retraso salarial del 33,4 % como una deuda que los gremios estiman en el orden de cuatro salarios.

El reclamo se presenta así como uno de los ejes centrales de la continuidad del conflicto entre las organizaciones sindicales universitarias y el Gobierno nacional. La falta de acuerdo en la nueva instancia paritaria derivó en la convocatoria de la medida de fuerza que comenzó este viernes y continuará el martes 22.

Nueva Marcha Federal Universitaria

El conflicto tendrá además continuidad más allá de las dos jornadas de paro. Los gremios convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, como parte de un esquema de protestas que se extenderá a diferentes puntos del país.

Según lo informado, las organizaciones sindicales también llamaron a 23 días de protestas en todo el país, ampliando así el escenario de movilización alrededor del reclamo universitario.

La convocatoria se produce en un contexto en el que las entidades gremiales cuestionan la situación salarial y la falta de acuerdo alcanzada en las negociaciones paritarias. El paro de este viernes 18 constituye la primera jornada de la medida de 48 horas, mientras que el martes 22 está prevista la segunda jornada.