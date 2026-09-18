El comercio catamarqueño se prepara para celebrar su día: todas las actividades

El Centro Empleados de Comercio de Catamarca convocó a toda la familia mercantil a participar de las actividades previstas por el Día del Empleado de Comercio, una fecha que se celebra cada 26 de septiembre y que tiene alcance de feriado nacional, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.541.

Para este año se firmó un acta acuerdo para trasladar la celebración al lunes 28 de septiembre, fecha en la que se concentrarán las principales actividades organizadas por la institución.

La propuesta contempla una agenda que comenzará previamente con distintos campeonatos de juegos de salón en la sede del gremio, ubicada en calle San Martín N° 172, y continuará con las actividades previstas para la jornada central del lunes 28. La organización invitó especialmente a todos los empleados de comercio a participar de esta programación, que combina espacios recreativos, encuentros entre trabajadores y sus familias, una actividad institucional y una acción solidaria.

Una semana a puro juego

Como parte de los festejos, el Centro Empleados de Comercio diagramó una serie de campeonatos de juegos de salón, que tendrán lugar en la sede del gremio a partir de las 21:30 horas.

La programación contempla diferentes disciplinas y se desarrollará durante toda la semana previa a la celebración principal. El cronograma establecido es el siguiente:

Lunes 21/09: Campeonato de Chin-Chon .

Campeonato de . Martes 22/09: Campeonato de Rumy .

Campeonato de . Miércoles 23/09: Campeonato de Truco , por pareja.

Campeonato de , por pareja. Jueves 24/09: Campeonato de Sapo , por pareja.

Campeonato de , por pareja. Viernes 25/09: Finales de los juegos de salón y entrega de premios.

La propuesta permitirá que los participantes tengan diferentes jornadas de competencia antes de llegar al cierre de los campeonatos el viernes 25 de septiembre.

El desarrollo de estas actividades en la sede sindical de San Martín N° 172 constituye el inicio de una programación que tendrá su jornada central el lunes 28, cuando se conmemore el Día del Empleado de Comercio de acuerdo con el traslado acordado para este año.

El lunes 28, la jornada central

El lunes 28 de septiembre será la fecha destinada a las actividades principales por el Día del Empleado de Comercio. La jornada comenzará a las 10:30 horas con un momento institucional y de homenaje: se realizará un responso y una ofrenda para los socios fallecidos en el Mausoleo del Cementerio Municipal.

Una hora más tarde, a las 11:30, se desarrollará una actividad solidaria. El Centro Empleados de Comercio realizará una donación de alimentos no perecederos al Oratorio del Divino Niño, institución que conduce la Hermana Gimena. La programación continuará al mediodía con una actividad destinada al encuentro de los trabajadores y sus familias. A las 13:00 horas está previsto un almuerzo en el Predio "26 de Septiembre", ubicado en San Antonio-F.M.E.

De esta manera, la jornada combinará diferentes momentos: el recuerdo y homenaje a los socios fallecidos, una acción solidaria y finalmente un encuentro comunitario alrededor de un almuerzo.

Quiénes pueden participar y cuánto cuesta

El Centro Empleados de Comercio estableció condiciones diferentes de participación de acuerdo con la afiliación sindical. Para los socios y su grupo familiar, el almuerzo y las actividades serán totalmente gratis.

En el caso de los empleados de comercio que no son afiliados, la tarjeta tendrá un valor de $50.000 para el trabajador y para cada integrante de su grupo familiar. La institución también estableció requisitos para acreditar la condición correspondiente y el grupo familiar.

Los interesados deberán presentar:

Último recibo de sueldo.

Carnet de socio , en los casos correspondientes.

, en los casos correspondientes. Justificación del grupo familiar, tanto para socios como para empleados no afiliados.

La convocatoria apunta de esta manera a facilitar la participación de la familia mercantil, aunque con condiciones diferenciadas según se trate de trabajadores afiliados o no afiliados.

Hasta cuándo se pueden retirar las tarjetas

Las tarjetas para participar del almuerzo deberán ser retiradas en la sede de la institución, ubicada en San Martín N° 172. El plazo para hacerlo se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre de 2026, sin excepción.

Los horarios establecidos para retirar las tarjetas son:

Lunes a viernes: de 9:00 a 13:00 horas.

de 9:00 a 13:00 horas. Lunes a viernes: de 18:00 a 22:00 horas.

La organización remarcó la fecha límite para retirar las tarjetas y señaló que el plazo finalizará el viernes 25 de septiembre de 2026. Para mayor información, los trabajadores pueden acercarse a la sede del Centro Empleados de Comercio, en San Martín N° 172, o comunicarse al teléfono (03834) 422987 y al WhatsApp 3834 090172.