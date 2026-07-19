Aguas de Catamarca repara una cañería sobre la Ruta Provincial Nº 41

Aguas de Catamarca informó que lleva adelante tareas de reparación de una rotura de cañería ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 41, una intervención que forma parte de los trabajos que la empresa ejecuta para restablecer el funcionamiento de la infraestructura afectada.

De acuerdo con lo comunicado, las tareas no se limitan únicamente a la reparación del desperfecto. Debido a la antigüedad de la infraestructura, la empresa viene realizando además el recambio de un tramo completo de la red, con el propósito de mejorar la confiabilidad del servicio de distribución de agua potable.

La intervención responde a la necesidad de reemplazar parte de una infraestructura que requiere ser renovada para garantizar un funcionamiento más eficiente del sistema. Según explicó la empresa, la decisión de ejecutar el recambio de un tramo completo de la red está directamente vinculada con el estado de la infraestructura existente.

El objetivo de esta intervención es mejorar la confiabilidad del servicio, mediante la sustitución del sector comprometido de la cañería, aprovechando las tareas que actualmente se desarrollan sobre la Ruta Provincial Nº 41.

Mientras se llevan adelante estos trabajos, el normal abastecimiento de agua potable se verá afectado de manera transitoria en distintos sectores comprendidos dentro del área de influencia de la red intervenida.

Los sectores afectados

Como consecuencia de las tareas de reparación y recambio de cañerías, Aguas de Catamarca informó que se registrará falta de agua o baja presión en distintas localidades y sectores.

Las zonas alcanzadas por la afectación son:

La Carrera.

La Tercena.

Piedra Blanca.

Fray Mamerto Esquiú.

San Antonio.

Alrededores.

La empresa indicó que los inconvenientes en la prestación del servicio estarán directamente relacionados con los trabajos que se realizan sobre la red de distribución y que forman parte de la intervención programada.

¿Hasta qué hora no habrá servicio?

De acuerdo con la información difundida, los trabajos previstos se extenderán hasta horas de la tarde, período durante el cual podrían mantenerse los inconvenientes vinculados con la provisión de agua potable en las zonas mencionadas.

Una vez concluidas las tareas de reparación y el recambio del tramo de infraestructura, la empresa prevé avanzar hacia la normalización del servicio. Mientras tanto, el abastecimiento podrá presentar interrupciones o una disminución en la presión habitual del suministro, dependiendo de cada sector afectado por la intervención.

La empresa también recordó los medios de contacto disponibles para que los usuarios puedan realizar consultas relacionadas con los trabajos o con el estado del servicio.

Canales de atención: