Más de 40 mil personas en una jornada especial que unió la pasión por el fútbol y la música en El Patio

La tercera jornada de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho tuvo un desarrollo especial en el escenario de El Patio, que adelantó su programación para convertirse en un punto de encuentro multitudinario donde catamarqueños, turistas, artesanos y feriantes siguieron en vivo la final del Mundial de Fútbol.

Desde el mediodía, cientos de personas comenzaron a reunirse en el Predio Ferial para compartir la previa del encuentro, que incluyó animación, sorteos y música en vivo. La transmisión del partido también pudo seguirse desde el Pabellón de Turismo y el Mercado Cultural, donde el público acompañó cada instante del encuentro de la Selección Argentina.

La programación artística comenzó con la presentación de Caporales San Simón Oruro, Filial Catamarca. Luego pasaron por el escenario Llamón Fusión, Natalia Brizuela César, Destino Tango y La Maza, que aportó su propuesta de rock. También se presentaron el Ballet Danzar Joven, Destino Fuerteño y la Delegación Departamental Pomán, acompañando la previa del partido con música y danza.

Finalizado el encuentro, el escenario volvió a convertirse en el espacio elegido para compartir la jornada, esta vez a través de la música. Magui Leiva fue la encargada de reencontrarse con el público con un repertorio de música popular que buscó devolver el clima festivo a la tarde, seguida por MKF Cuarteto.

El cierre -con una multitud estimada en 40 mil personas- estuvo a cargo de Sabroso, que desplegó toda la energía de su propuesta para poner nuevamente a bailar a quienes permanecieron en El Patio.

Antes de subir al escenario, los integrantes de la banda reconocieron que el resultado del partido había generado un momento de tristeza entre el público, pero aseguraron que su compromiso era brindar el mejor espectáculo posible para acompañar a la gente.

"Ahora es el momento de darlo todo. Vamos a hacer el mejor show al estilo de Sabroso, como la banda sabe hacerlo siempre", expresaron durante la conferencia de prensa.

Con una jornada diferente, atravesada por uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año, El Patio volvió a demostrar su capacidad para reunir a miles de personas alrededor de la música, la cultura y el encuentro, reafirmando su lugar como uno de los espacios más convocantes de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.