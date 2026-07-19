La Feria Manos Catamarqueñas volvió a reunir artesanía, música y danza

La Feria Manos Catamarqueñas volvió a convertirse en un punto de encuentro para artesanos, productores, artistas y público en general con una nueva edición desarrollada en la Plaza "Quique Sánchez Vera", ubicada frente a Casa de la Puna.

Durante dos jornadas, el tradicional paseo reunió distintas expresiones culturales que permitieron a los visitantes disfrutar de propuestas vinculadas con el arte, la cultura y las tradiciones del norte argentino. La convocatoria volvió a consolidar a este espacio como un lugar de encuentro donde las manifestaciones artesanales y artísticas comparten protagonismo con la participación de vecinos y visitantes.

En cada recorrido por la feria fue posible apreciar el trabajo de quienes mantienen vivas las técnicas artesanales y la producción regional, en un ámbito pensado para poner en valor la identidad cultural de Catamarca.

Artesanías y sabores regionales

La propuesta reunió una amplia variedad de producciones elaboradas por artesanos y productores, permitiendo al público recorrer los distintos puestos instalados en la plaza.

Entre las creaciones expuestas se destacaron:

Piezas de cerámica.

Textiles.

Orfebrería.

Sabores regionales.

Creaciones artesanas que reflejan la identidad local.

Cada uno de estos espacios permitió conocer el trabajo manual desarrollado por los expositores, ofreciendo productos que representan distintas expresiones de la cultura catamarqueña.

La feria volvió a proponer un recorrido donde las artesanías y la producción regional ocuparon un lugar central, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para quienes visitaron el paseo.

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La música y la danza

La programación artística complementó la propuesta artesanal con una variada agenda de espectáculos gratuitos. Las clases abiertas de Anita Maldonado volvieron a convocar tanto a quienes ya practican la danza como a personas interesadas en acercarse por primera vez a esta disciplina.

Sobre el escenario, el dúo integrado por Yoli Véliz y Lisandro Delgado presentó una propuesta que fusionó folklore y blues, ofreciendo una combinación musical que sorprendió al público presente. La programación continuó con la actuación del Ballet Las Américas, que aportó color y elegancia a la jornada mediante su puesta en escena.

Posteriormente, la cantante Paula Romero ofreció una presentación en la que reafirmó su crecimiento artístico, mientras que TitoGiam generó un clima propicio para compartir las melodías legadas por reconocidos creadores como Raúl Carnota y Pancho Cabral.

El cierre de esa jornada estuvo a cargo de Entre Takiris, con un repertorio de chacareras, gatos y zambas interpretado por Emanuel Segura y Ariel Martínez.

El sábado sumó nuevas propuestas artísticas

La segunda jornada de la feria continuó con una programación que volvió a reunir distintas expresiones musicales y coreográficas.

La tarde comenzó con la actuación de Coco Acosta, quien abrió la programación con una propuesta caracterizada por la solidez y la emoción. Luego fue el turno del Ballet Agitando Pañuelos, dirigido por el maestro y reconocido bailarín Rafael Toranzo, cuya presentación emocionó al público presente.

La programación artística también incluyó las actuaciones de:

Maxi Mansilla.

Priscila Ortiz, artista riojana.

Uno de los momentos más celebrados de la jornada fue protagonizado por el pequeño Leonel, quien conquistó los aplausos del público con su acordeón durante la propuesta musical compartida junto a El Rejunte Chamamecero. Su presentación se convirtió en uno de los pasajes destacados del sábado, despertando una cálida respuesta de quienes acompañaron el espectáculo.

La próxima edición ya tiene fecha confirmada

Tras el desarrollo de esta nueva edición, la organización confirmó que la Feria Manos Catamarqueñas volverá a realizarse el viernes 24 y sábado 25 de julio, con una programación que continuará promoviendo las distintas expresiones culturales de la provincia.

La propuesta seguirá ofreciendo un espacio para artesanos, productores y artistas, manteniendo el objetivo de celebrar la cultura catamarqueña mediante actividades abiertas al público.

Dónde consultar la agenda de actividades

Quienes deseen conocer las próximas actividades previstas para el mes de julio y la programación turística de la ciudad podrán acceder a la información a través de los canales oficiales.

La información está disponible en:

La página web: sfvc.tur.ar .

. Las redes oficiales de SFVC Turismo.

Estos espacios reúnen la agenda correspondiente a las actividades turísticas y culturales previstas para el mes.

Con una convocatoria que volvió a reunir a feriantes, productores, artesanos, músicos, bailarines y vecinos, la Feria Manos Catamarqueñas reafirmó su lugar como uno de los espacios dedicados a la promoción de la identidad cultural local. Durante dos jornadas, la Plaza "Quique Sánchez Vera" ofreció un recorrido por las artesanías, los sabores regionales y una variada programación artística que incluyó música, danza y espectáculos gratuitos. La confirmación de una nueva edición para los días 24 y 25 de julio garantiza la continuidad de una propuesta que celebra las tradiciones catamarqueñas y mantiene vivo el encuentro entre la producción artesanal y las expresiones culturales de la provincia.