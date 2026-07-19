Productos regionales: el rincón del Poncho donde los sabores tientan

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho ofrece mucho más que artesanías y espectáculos. En el sector de Productos Regionales, productores y emprendedores provenientes de distintos departamentos de la provincia presentan una variada propuesta gastronómica que invita a descubrir los sabores tradicionales de Catamarca y a conocer elaboraciones artesanales que forman parte de la identidad local.

El espacio reúne productos elaborados por manos catamarqueñas, donde conviven recetas tradicionales, innovaciones gastronómicas y especialidades regionales. Dulces, frutos secos, confituras, masas regionales, vinos, aguardientes, licores y otros productos conforman una propuesta pensada tanto para quienes desean degustar sabores típicos como para quienes buscan llevar un recuerdo de la provincia.

La diversidad de la oferta convierte a este sector en una de las paradas más concurridas del recorrido por la Fiesta del Poncho.

Dulces, caramelos y especialidades tradicionales

Entre las propuestas se destacan los caramelos de propóleo y eucalipto, además de las variedades de propóleo, jengibre y menta con jengibre, disponibles desde 4.000 pesos el paquete.

También se encuentra el tradicional pan de miel elaborado por el emprendimiento La Colonia, una de las opciones disponibles para quienes recorren el sector. Desde Santa María, el emprendimiento La Ventanita, representado por Ángel Chaile, propone uno de los productos más tradicionales de la región: el Patay, elaborado con harina de algarroba pura.

Chaile explicó que "comiendo un pedacito de unos veinte gramos por día es muy bueno para la circulación de la sangre. La algarroba aporta muchas vitaminas y, consumido con moderación y lejos de las comidas, actúa como un digestivo natural".

La Ventanita también ofrece:

Tortas de turrón de miel de caña , entre 8.000 y 10.000 pesos .

, entre . Masas regionales , como rosquetes con y sin anís.

, como rosquetes con y sin anís. Paquetes de diez alfajores , por 15.000 pesos .

, por . Crema de turrón de uva, desde 3.000 pesos el vaso individual y 8.000 pesos el envase de un kilo.

Sabores clásicos y nuevas propuestas

Quienes prefieren productos tradicionales con variantes innovadoras pueden encontrar dulce de leche con miel y dulce de leche con miel y chocolate, elaborados en Tigre, provincia de Buenos Aires, con un valor de 9.000 pesos.

Desde La Merced, en el departamento Paclín, llegan productos ampliamente conocidos por los visitantes de la feria:

Alfeñiques , a 3.000 pesos la bolsita.

, a la bolsita. Nueces confitadas premium , a 2.000 pesos .

, a . Alfajores de miel de caña , a 12.000 pesos .

, a . Paquetes de seis alfajores triples de chocolate , por 12.000 pesos .

, por . Alfajores bañados en merengue , a 10.000 pesos .

, a . Gaznates, a 1.500 pesos cada uno.

Esta variedad permite encontrar opciones tanto para consumo personal como para obsequiar durante la visita al Poncho.

Innovación con identidad regional

La creatividad también ocupa un lugar destacado dentro del sector. Desde Tinogasta, Nicolás Montoya presenta el original chorizo de higo, una especialidad artesanal que tiene un valor de 3.000 pesos.

El productor explicó que "es como una jalea de higo, pero semicocinada y con nuez, queda exquisita. Lo recomiendo como postre y combina muy bien con queso, quesillo o incluso con dulce de leche".

Además, ofrece:

Bombones de higo con fondant y nuez , a 1.000 pesos .

, a . Nueces confitadas , a 1.500 pesos .

, a . Pasas de aceituna, a 3.000 pesos.

Por su parte, el emprendimiento Miski Maki propone una promoción especial denominada "Cábala", inspirada en el marco del Mundial de Fútbol y "anulando mufa" de cara a la final entre Argentina y España. Durante todo el fin de semana ofrece una promoción mediante la cual por la compra de tres botellas de licor o cerveza, la cuarta se entrega de regalo.

Vinos, frutos secos y dulces regionales

La producción vitivinícola también tiene presencia en la feria con los vinos de Siján, cuyos precios oscilan entre 5.000 y 10.000 pesos, además de la tradicional mistela. Los frutos secos constituyen otra de las propuestas más buscadas.

Desde Mutquín, Finca El Manchao comercializa:

Nueces con cáscara , a 8.000 pesos el kilo.

, a el kilo. Nuez mariposa seleccionada pelada , a 10.000 pesos el medio kilo.

, a el medio kilo. Nuez dorada mariposa, a 9.000 pesos.

Desde Ambato, el emprendimiento Sabores de Chuchucaruana ofrece:

Arrope de higo , a 15.000 pesos .

, a . Arrope de chañar , a 15.000 pesos .

, a . Tunate .

. Mermeladas y dulces regionales, entre 8.000 y 10.000 pesos.

Andalgalá completa la propuesta gastronómica

La oferta se complementa con los productos elaborados en Andalgalá, donde se presentan tradicionales dulces regionales.

Entre ellos se encuentran:

Dulce de membrillo .

. Dulce de cayote .

. Dulce de lima .

. Cajas de seis alfajores de nuez , a 13.000 pesos .

, a . Alfajores individuales , a 1.500 pesos .

, a . Pasas de uva , desde 2.000 pesos .

, desde . Pasas de higo, a 3.000 pesos.

La presencia de productores de distintas localidades permite ofrecer un recorrido gastronómico que refleja la diversidad productiva de la provincia.