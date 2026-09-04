Alumnos de la Escuela de Minería realizaron prácticas en la UNCA

Estudiantes de la Escuela Provincial de Minería "Dr. Bernardo Houssay" realizaron Prácticas de Volumetría Redox en el Laboratorio de Química de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), en el marco de una experiencia académica que busca complementar la formación de los alumnos a través del contacto directo con un ámbito de trabajo práctico y profesional.

La actividad fue coordinada por la ingeniera Julia Ledesma, a cargo de Trabajos Prácticos, y la ayudante Agostina Morales, integrantes de la cátedra Análisis de Menas de la carrera de Ingeniería de Minas. Ambas trabajaron conjuntamente con la ingeniera Carmen Cuello, responsable de la asignatura Métodos y Técnicas de Análisis de Menas de la mencionada institución educativa.

La jornada permitió que los estudiantes desarrollaran sus prácticas en el ámbito del Laboratorio de Química de la unidad académica, con el acompañamiento de ingenieros y docentes universitarios. De esta manera, los alumnos no solo tuvieron la posibilidad de cumplir con las actividades previstas, sino también de interiorizarse sobre el funcionamiento de los laboratorios y las dinámicas propias de este espacio académico.

Una experiencia que se realiza anualmente

Voceros oficiales de la unidad académica explicaron que esta visita se concreta anualmente y destacaron los resultados positivos que genera en la formación profesional de los estudiantes.

Según señalaron, la articulación se desarrolla "en el marco de las distintas actividades intercátedras de la Facultad, que promueven la integración y colaboración entre diferentes instituciones educativas de la provincia". La iniciativa, por lo tanto, se vincula con una propuesta de trabajo conjunto entre la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA y la Escuela Provincial de Minería "Dr. Bernardo Houssay", a través de actividades que permiten a los estudiantes desarrollar instancias prácticas contempladas dentro de su proceso de formación.

Entre los aspectos centrales de la actividad se destacaron:

La realización de Prácticas de Volumetría Redox.

El desarrollo de las actividades en el Laboratorio de Química de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.

La participación de docentes y profesionales vinculados con la carrera de Ingeniería de Minas.

La articulación con la asignatura Métodos y Técnicas de Análisis de Menas de la Escuela Provincial de Minería.

La continuidad anual de estas prácticas como parte del plan de estudios de los estudiantes.

Interés y dedicación de los estudiantes

Los alumnos participaron de las actividades con interés y dedicación, según se informó desde las instituciones involucradas. Durante la experiencia, pudieron conocer más acerca del funcionamiento de los laboratorios y, al mismo tiempo, cumplir con las prácticas previstas en su trayecto educativo.

El acompañamiento de ingenieros y docentes universitarios formó parte del desarrollo de la jornada, permitiendo que los estudiantes llevaran adelante las actividades prácticas en un espacio vinculado directamente con su futura preparación profesional.

Las prácticas de los alumnos de la Escuela Provincial de Minería se concretan cada año como parte del plan de estudios. Desde ambas instituciones educativas expresaron su satisfacción por el resultado de la actividad y por la participación de los jóvenes.

"Estamos muy satisfechos con lo realizado por los chicos, constituyendo este trayecto una experiencia de mucha relevancia en su etapa formativa", expresaron docentes de ambas instituciones. La valoración puso de relieve la importancia que estas instancias tienen dentro del proceso educativo, al permitir que los conocimientos y actividades desarrollados durante la formación puedan ser abordados en un entorno práctico.

El vínculo entre instituciones educativas

Desde la organización de la actividad también destacaron el valor de la articulación institucional. Según evaluaron, estas visitas permiten fortalecer el vínculo entre los espacios educativos y generar oportunidades de intercambio académico.

"Estas visitas fortalecen el vínculo entre instituciones educativas, promueven el intercambio académico y acercan a los futuros técnicos al entorno profesional de la minería", señalaron al realizar un balance de la jornada.

La experiencia fue definida como enriquecedora, en tanto permitió a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos en un entorno práctico. Este proceso contribuye, de acuerdo con la evaluación realizada, a consolidar la preparación profesional de los alumnos durante una etapa relevante de su formación.

La participación de la ingeniera Julia Ledesma, la ayudante Agostina Morales y la ingeniera Carmen Cuello permitió coordinar el desarrollo de una actividad que forma parte de una articulación sostenida anualmente. En ese marco, la visita al Laboratorio de Química de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA volvió a constituirse en una instancia de integración entre instituciones educativas de la provincia.

De este modo, los estudiantes de la Escuela Provincial de Minería "Dr. Bernardo Houssay" pudieron desarrollar sus Prácticas de Volumetría Redox, conocer el funcionamiento de los laboratorios y aplicar contenidos en un espacio práctico, acompañados por docentes e ingenieros. La experiencia fue valorada por ambas instituciones como un aporte significativo para la formación de los futuros técnicos y para la consolidación del intercambio académico.