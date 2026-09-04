Últimos días para sumarte: tus fotos pueden formar parte de la historia del Poncho

Quedan pocos días para formar parte de una propuesta que busca reunir memoria, patrimonio y tecnología alrededor de uno de los acontecimientos más representativos de la historia cultural de Catamarca. Wikimedia Argentina y la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos reiteraron la invitación a la comunidad para participar de la actividad denominada "Reconstruyendo la Historia de la Fiesta Nacional del Poncho".

La jornada propone recuperar y poner en valor fotografías pertenecientes a distintas ediciones de la Fiesta Nacional del Poncho, con la participación directa de quienes conservan imágenes propias de este acontecimiento, incluso aquellas tomadas hace muchos años.

La convocatoria parte de una propuesta sencilla: quienes tengan fotografías de alguna edición de la Fiesta del Poncho podrán llevarlas para incorporarlas a un archivo colectivo. De esta manera, imágenes que forman parte de recuerdos personales y familiares podrán integrarse a una iniciativa destinada a preservar y compartir parte de la memoria visual de la celebración.

La actividad se concretará el martes 8 de septiembre de 2026, entre las 15 y las 19 horas, en el Museo de la Fiesta Nacional del Poncho y el Auditorio del Bicentenario, en el Predio Ferial Catamarca.

Recuperar imágenes y recuerdos

La propuesta está dirigida a quienes cuenten con fotografías propias de alguna edición de la Fiesta del Poncho y deseen sumarlas a este archivo colectivo.

Durante la jornada, un equipo especializado acompañará a los participantes en el proceso de digitalización de las imágenes, en caso de que fuera necesario, y posteriormente en su carga en Wikimedia Commons, el repositorio libre donde ya se conserva parte del acervo del Museo.

El objetivo de la actividad es permitir que fotografías que permanecen en archivos personales puedan incorporarse a un espacio colectivo de conservación y acceso, en una iniciativa que vincula los recuerdos de la comunidad con herramientas tecnológicas destinadas a preservar ese material.

La jornada contará con una estación de escaneo disponible para quienes necesiten digitalizar sus fotografías y con acompañamiento durante cada una de las instancias previstas.

Un recorrido para activar la memoria

Las actividades comenzarán a las 15 horas con un recorrido guiado por el Museo de la Fiesta Nacional del Poncho y el Predio Ferial Catamarca.

La visita estará a cargo de la jefa del Departamento Museos, Gabriela Granizo, y fue pensada como una instancia para activar recuerdos y anécdotas de aquellas personas que vivieron la Fiesta en diferentes épocas. Este primer momento de la jornada permitirá recorrer los espacios vinculados con la celebración antes de dar paso al trabajo de digitalización y carga de las imágenes.

La propuesta reúne así diferentes dimensiones alrededor de la memoria de la Fiesta Nacional del Poncho, combinando el recorrido por sus espacios, el intercambio de recuerdos y la recuperación de fotografías pertenecientes a distintas etapas de su historia.

Cupos limitados e inscripción gratuita

La participación en la jornada es gratuita, aunque los cupos son limitados.

La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: https://bit.ly/Reconstruyendofiestadelponcho