Al reclamo de los becados del Hogar de Ancianos crece y se siguen sumando más organismos

En una nueva jornada marcada por las protestas y movilizaciones, en la previa del inicio de la veda electoral, los trabajadores de los organismos que buscan la estabilidad laboral siguen marcando el presente frente a Casa Gobierno. Ante la falta de respuesta, son los becados de la Residencia de adultos mayores “Fray Mamerto Esquiú”, quienes volvieron a convocarse sobre Avda. Pte, Castillo a la espera de ser escuchados en su pedido por el pase a contratos de Planta Permanente.

Evelyn, trabajadora del Hogar de Ancianos, en diálogo con La Unión tras reiterar el reclamo y mencionar que aún no hay respuesta del Ministerio de Gobierno, que es el que intermedia desde hace más de una semana en el conflicto, denunció presiones de parte de los directivos del organismo en el que trabaja.

“Nos están diciendo que nos van a descontar los días y hasta incluso que nos va a quitar la beca, pero se sabe que un plan social no se puede quitar. De esa manera nos está presionando, pero nosotros no vamos a dar el brazo a torcer y vamos a seguir firmes con el reclamo”, de esta manera la empleada describió el clima tenso que transita en la institución para con todos los precarizados.

La becada tras recalcar que la solicitud de una mejora en la condición “es un derecho”, señaló que las condiciones laborales a las que son obligados a cumplir son las mismas que las de un trabajador de Planta Permanente. “Una guardia nuestra es de 7 días por 7 horas, cosa que un becado no puede cumplir realmente, pero lo hacen, en este caso, por la necesidad misma de la institución y por el bienestar de los residentes”, describió Evelyn.

Más organismos

En esta ocasión, como en oportunidades previas, a la protesta se sumaron precarizados de otros organismos en crisis, como es el caso del CIC Norte y del Centro Juvenil de Capital y Santa Rosa, apuntando en ambos casos que todos estos espacios están funcionando con normalidad a pesar de la protesta.

Quienes reclaman, indican los mismos planteos que hasta la fecha se vienen repitiendo, es decir, el reclamo por el pase a contrato y la referencia que es común a todos los manifestantes, la mayoría apunta entre seis a trece años de servicio en esta misma situación laboral.

En tanto, sobre el mediodía, pero en otro sector de la Capital, becadas de la Clara J. Armstrong, volvieron a marcar presente, señalando de esta manera que Educación es otra área con precarización. Según declararon a medios radiales, ellas accedieron en la cartera educativa a una la lista de becados, donde ellas no están incluidas, supuestamente por no cumplir con los requisitos que estaría marcando el ministerio. No obstante, solicitan la revisión de esto. Son dieciséis personas las que reclaman por ser contratadas, apuntando que vienen cumpliendo esta institución educativa distintas funciones, tal como preceptores, secretarias, personal de maestranza y bibliotecarios.

Fotos y videos: Judith Rojas / La Unión