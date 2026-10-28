¿Llueve o no llueve?: Así va a estar hoy en Catamarca

El pronóstico del tiempo para hoy se anticipa con condiciones variables, aumento de la temperatura y probabilidad de precipitaciones en distintos momentos del día y sectores de la provincia. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo estará mayormente nublado, mientras que las lluvias comenzarán a ganar presencia a medida que avance la jornada.

La temperatura mínima prevista será de 14 grados durante la madrugada, cuando predominará la nubosidad. El Innombrable comenzará a marcar presente y soplará en el inicio del día desde el Noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Así estará la mañana

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas cambiarán con la presencia de lloviznas. Para ese período, la temperatura ascenderá hasta los 14 grados y las chances de precipitaciones aumentarán pero no superarán la probabilidad de concretarse de un 40 por ciento. El viento, mientras tanto, rotará al Sur, pero mantendrá la intensidad.

¿Chaparrones durante la tarde?

Durante la tarde se espera el período más cálido de la jornada, con una temperatura máxima prevista de 24 grados. Sin embargo esto estará acompañado por condiciones de inestabilidad y la posibilidad de chaparrones.

Mientras, el viento cambiará su dirección predominante hacia el Este pero mantendrá la intensidad de la hora anterior. De esta manera, este tramo del miércoles combinará temperaturas templadas con la posibilidad de lluvias, en un escenario que continuará presentando variaciones.

Tormentas aisladas hacia la noche

Para la noche, el SMN anticipa la posibilidad de tormentas aisladas, con una temperatura estimada de 19 grados.

En ese período, el viento volverá a tener dirección predominante del Suroeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. En cuanto a las ráfagas, serán las ausentes de esta jornada.