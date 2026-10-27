La Capital profundiza el trabajo por un turismo inteligente, accesible e inclusivo

En el marco del proceso que lleva adelante la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca para avanzar en la certificación como Destino Turístico Inteligente (DTI), a través del trabajo articulado con la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, se realizó una nueva reunión de la Comisión Municipal DTI, con la participación de representantes de distintas áreas del municipio.

El encuentro fue guiado por el coordinación del proyecto DTI, Jorge Cejas, y se abordaron los principales desafíos vinculados a uno de los ejes estratégicos del proceso como es la accesibilidad y la construcción de entornos turísticos más inclusivos, tomando como referencia que la accesibilidad no debe ser entendida sólo desde las barreras físicas, sino mediante un abordaje integral.

Asimismo, uno de los momentos centrales de la jornada fue la charla brindada por Jimena Introncazo Irazabal, especialista en accesibilidad y discapacidad, escritora y autora de diversas publicaciones académicas y literarias vinculadas con la inclusión. La mencionada exposición permitió reflexionar sobre la importancia de incorporar la perspectiva de la discapacidad en la planificación turística, el diseño de los espacios públicos y la prestación de servicios, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos y disfrutar de las experiencias turísticas en condiciones de igualdad.

Durante su intervención, la especialista destacó que la accesibilidad no solo constituye una cuestión normativa, respaldada por marcos legales nacionales e internacionales, sino también un compromiso con los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. "Con pequeños pasos se hacen grandes cambios", expresó, al referirse a la importancia de avanzar en medidas concretas que permitan mejorar las condiciones de acceso al turismo, al transporte y a los distintos espacios de uso público.

Asimismo, valoró la iniciativa de la Comisión Municipal DTI y la voluntad institucional de profundizar este camino. En ese sentido, señaló que el trabajo articulado, la planificación y la participación de la comunidad son fundamentales para construir una gobernanza más inclusiva y generar transformaciones que beneficien tanto a quienes visitan la ciudad como a sus vecinos y vecinas.

La formación, una herramienta clave para la accesibilidad

Otro de los aspectos destacados de la charla fue la necesidad de fortalecer la capacitación del capital humano, tanto en el sector público como en el privado. Según explicó Introncazo Irazabal, la formación de los agentes turísticos, los equipos técnicos, quienes diseñan y gestionan los espacios y las personas responsables de tomar decisiones, constituye un punto de partida fundamental para avanzar hacia una ciudad más accesible.

La especialista hizo hincapié en la importancia de promover la accesibilidad actitudinal, la empatía, el buen trato y la cordialidad, junto con herramientas y apoyos específicos que permitan responder a las distintas necesidades de las personas con discapacidad. En este sentido, subrayó que muchas barreras pueden resolverse mediante acciones sencillas y cambios de actitud, mientras que otras requieren planificación, recursos y dispositivos adecuados. Por ello, consideró esencial sostener una estrategia de formación y mejora continua.

Participación de distintas áreas municipales

Del encuentro participaron Inés Galíndez, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico; Javier Varela, Secretario de Urbanismo e Infraestructura junto a Rodolfo Acosta; Gustavo Vega, administrador de Planificación Ambiental, junto a Milagros Herrera; Santiago Figueroa, director general de Comunicación y Contenidos, Valeria Venti, en representación de la Dirección de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto; Sol Roldán, administradora de Consejos Multisectoriales de la Secretaría de Gobierno y Coordinación, junto a su colaborador Pedro Martínez, y miembros del equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

En el tramo final de la reunión, se conformaron diferentes grupos de trabajo para abordar los lineamientos a trabajar en marco de las accesibilidad, incluyendo cuestiones vinculadas a la infraestructura, comunicación, concientización, etc. La participación de las distintas dependencias municipales reafirma la importancia del trabajo coordinado y transversal para avanzar en los objetivos del proceso DTI, incorporando la accesibilidad y la inclusión como componentes fundamentales de una política turística sostenible, participativa y centrada en las personas.