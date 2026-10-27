Convocan a empresas de Catamarca para renovar integralmente la Línea 104

La Secretaría de Transporte de Catamarca convocó a las empresas prestadoras habilitadas de la provincia a presentar propuestas para la cobertura integral de la Línea 104 y sus cuatro ramales, en el marco del proceso de reordenamiento del sistema de transporte urbano y suburbano que el organismo lleva adelante desde este año.

La medida se dispuso luego de que no fuera renovado el permiso de la anterior empresa prestadora del corredor. Según lo informado, el servicio continúa funcionando con normalidad durante todo el proceso, por lo que la convocatoria se desarrolla sin interrumpir la prestación destinada a los usuarios.

El procedimiento busca establecer las condiciones para que una nueva empresa asuma la cobertura completa de la línea, contemplando tanto las características de las unidades que deberán incorporarse como la continuidad de los trabajadores que actualmente cumplen funciones en el servicio. También incluye la instalación de equipamiento tecnológico destinado al sistema de gestión de flota de la Secretaría.

La convocatoria se inscribe en una política de ordenamiento integral del transporte urbano y suburbano, con condiciones previamente establecidas para orientar la selección de la futura prestadora. De esta manera, las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas dentro del plazo fijado y ajustarse a los requisitos definidos por el organismo provincial.

Una flota de veinte unidades modelo 2024

Entre las principales exigencias establecidas para la cobertura de la Línea 104 figura la disponibilidad de veinte unidades modelo 2024 o más nuevas, destinadas específicamente al transporte urbano.

Los vehículos deberán contar con carrocería para ese tipo de servicio y disponer de aire acondicionado, una característica que la convocatoria establece como excluyente. Por lo tanto, las propuestas deberán contemplar una flota que reúna las condiciones técnicas requeridas para hacerse cargo de la totalidad del corredor y sus cuatro ramales.

El requisito referido a la antigüedad de las unidades constituye uno de los componentes centrales de la convocatoria. La presentación de vehículos que cumplan con las condiciones solicitadas será parte de los elementos considerados al momento de evaluar las alternativas que acerquen las empresas habilitadas.

Los principales requerimientos vinculados con la flota son los siguientes:

Cantidad: veinte unidades.

Modelo: 2024 o más nuevas.

Tipo de carrocería: apta para transporte urbano.

Aire acondicionado: obligatorio y de carácter excluyente.

Cobertura: totalidad de la Línea 104 y sus cuatro ramales.

Estas condiciones forman parte del piso de exigencias definido por la Secretaría para la renovación integral del servicio. La convocatoria establece así características mínimas que deberán ser contempladas por las empresas interesadas en asumir la prestación.

Continuidad laboral para los choferes

Otro de los puntos centrales del procedimiento es la incorporación de la totalidad de los trabajadores que actualmente se encuentran afectados a la Línea 104. La condición alcanza al personal de conducción, técnico y administrativo vinculado con la prestación.

El requisito está incluido expresamente entre las obligaciones que deberá asumir la nueva empresa prestadora. De este modo, la propuesta no deberá limitarse a garantizar la disponibilidad de vehículos, sino que también tendrá que contemplar la continuidad de los trabajadores que desarrollan tareas en el corredor.

La convocatoria fija como objetivo que ningún trabajador del servicio vea afectada su continuidad laboral a partir del proceso de renovación. Esta condición acompaña las exigencias relacionadas con la flota y el equipamiento, dentro de un esquema que contempla distintos componentes de la prestación.

La incorporación del personal actualmente afectado constituye, por lo tanto, uno de los aspectos que las empresas deberán considerar al preparar sus propuestas. La cobertura integral solicitada comprende tanto la operación de la línea y sus ramales como la continuidad de los recursos humanos que actualmente forman parte del servicio.

Instalación de validadores SUBE

La convocatoria también establece obligaciones vinculadas con los sistemas tecnológicos utilizados para registrar los viajes y supervisar el funcionamiento de las unidades. En particular, la empresa que resulte seleccionada deberá hacerse cargo de la instalación de las validadoras SUBE y de los equipos de monitoreo satelital del sistema de gestión de flota de la Secretaría en todas las unidades.

La exigencia comprende la totalidad de los vehículos que se incorporen a la prestación, de modo que el equipamiento previsto no quede limitado a una parte de la flota. La responsabilidad por la instalación de estos dispositivos recaerá sobre la empresa prestadora.

Estas condiciones se suman a las exigencias sobre la antigüedad de los vehículos y la incorporación del personal. En conjunto, integran los requisitos que deberán cumplir las propuestas para cubrir la Línea 104 y sus cuatro ramales.

Criterios de selección y plazos

La Secretaría de Transporte estableció que la selección se realizará mediante criterios objetivos fijados de antemano en las bases de la convocatoria. Los dos parámetros señalados son la antigüedad promedio de la flota ofrecida y el plazo de disponibilidad de las unidades.

La evaluación tendrá en cuenta, por un lado, la antigüedad promedio de los vehículos que cada empresa proponga incorporar y, por otro, el tiempo previsto para que esas unidades estén disponibles. Ambos aspectos fueron definidos previamente como criterios para comparar las propuestas presentadas.

Las empresas interesadas deberán entregar la documentación correspondiente dentro del plazo establecido por el organismo provincial. La recepción de las ofertas se realizará hasta el viernes 30 de octubre a las 19:00, en la Mesa de Entradas de la Secretaría de Transporte.

Los datos para la presentación son los siguientes:

Organismo receptor: Secretaría de Transporte.

Lugar: Mesa de Entradas.

Dirección: avenida Güemes 856, planta alta.

Fecha límite: viernes 30 de octubre.

Horario de cierre: 19:00.

El cumplimiento de ese plazo será parte del procedimiento para que las empresas habilitadas puedan acercar sus alternativas de prestación. Las propuestas deberán contemplar las condiciones establecidas para la flota, el personal, el equipamiento tecnológico y la cobertura completa del corredor.