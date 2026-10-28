El Grupo Nuestra Señora de Fátima del MFC celebró 40 años de historia y compromiso familiar

El Grupo Nuestra Señora de Fátima del Movimiento Familiar Cristiano (MFC) celebró sus 40 años de vida con una emotiva acción de gracias realizada en la capilla Nuestra Señora de Fátima. La celebración fue presidida por el presbítero Carlos Ibáñez y reunió a distintas generaciones de matrimonios que, a lo largo del tiempo, formaron parte de la historia de esta comunidad.

El aniversario representó una ocasión especial para recordar los comienzos del grupo, agradecer por las experiencias compartidas y renovar el compromiso de continuar trabajando por la vida familiar desde la fe cristiana. La convocatoria permitió reunir a quienes estuvieron presentes en los primeros pasos de la comunidad, a las personas que acompañaron su crecimiento y a las jóvenes parejas que se incorporaron recientemente al Movimiento.

La celebración estuvo marcada por la alegría, la fraternidad y la gratitud a Dios por estos cuarenta años de historia, servicio y crecimiento espiritual. La reunión de integrantes de distintas épocas reflejó la continuidad de una experiencia comunitaria que encuentra en la fe y en el compromiso matrimonial sus pilares fundamentales.

A cuatro décadas de su nacimiento, el Grupo Nuestra Señora de Fátima volvió a encontrarse para reconocer el camino recorrido y renovar la voluntad de seguir construyendo una comunidad en la que las familias puedan acompañarse mutuamente. La presencia de matrimonios de distintas generaciones permitió poner en común los recuerdos de los primeros años y las expectativas de quienes hoy se suman a esta experiencia.

La Eucaristía, centro de la celebración

La acción de gracias tuvo como momento central la Santa Misa, celebrada en la capilla Nuestra Señora de Fátima y presidida por el presbítero Carlos Ibáñez. En torno a la mesa del Señor, los participantes compartieron el Pan Vivo bajado del Cielo, la Eucaristía, reconocida como centro y fuente de la vida cristiana.

Durante la celebración religiosa, la comunidad puso en manos de Dios tanto el camino recorrido durante estas cuatro décadas como los desafíos que deberá afrontar en el futuro. El encuentro de oración se convirtió así en una oportunidad para agradecer por la historia del grupo, por las personas que contribuyeron a su crecimiento y por los matrimonios que mantienen vivo su compromiso dentro del Movimiento Familiar Cristiano.

La dimensión espiritual ocupó un lugar central en el aniversario. La Eucaristía permitió reunir a los participantes alrededor de una misma fe y expresar la gratitud por una trayectoria que estuvo acompañada por el servicio, la vida comunitaria y el crecimiento cristiano.

La celebración no se limitó a recordar una fecha significativa. También permitió renovar la disposición de continuar caminando juntos, con la convicción de que la experiencia familiar se fortalece cuando encuentra espacios de acompañamiento, fraternidad y compromiso compartido.

Los recuerdos y testimonios

Luego de la Santa Misa, los participantes compartieron un momento fraterno en el que los testimonios, los recuerdos y las experiencias vividas ocuparon un lugar destacado. Ese espacio permitió volver sobre la historia del Grupo Nuestra Señora de Fátima, recuperar momentos significativos de su recorrido y reconocer el aporte de quienes formaron parte de sus comienzos.

La reunión brindó la oportunidad de valorar la entrega y el compromiso de los integrantes que sostuvieron la vida del grupo a lo largo del tiempo. Los recuerdos compartidos permitieron reconocer la importancia de cada etapa y de las personas que contribuyeron a construir la identidad de esta comunidad.

Los primeros matrimonios tuvieron un lugar especial en la memoria del aniversario, por haber dado origen a una experiencia que continuó creciendo durante cuatro décadas. Al mismo tiempo, la presencia de exintegrantes permitió recuperar vivencias de distintas épocas y reencontrarse con una historia construida mediante la participación de numerosas familias.

El encuentro fraterno también puso de relieve la importancia de mantener vivos los vínculos entre quienes transitaron diferentes etapas del Movimiento. Las experiencias compartidas ayudaron a reconocer que la trayectoria del grupo no pertenece solamente a sus fundadores o a quienes participan actualmente, sino que se construye con el aporte de cada familia que formó parte de su camino.

El encuentro de distintas generaciones

Uno de los aspectos destacados de la celebración fue la presencia conjunta de exintegrantes, primeros matrimonios, parejas que continúan en el Movimiento y jóvenes matrimonios incorporados recientemente. La participación de estos distintos grupos generacionales permitió reafirmar la continuidad de una comunidad que mantiene su identidad a través del tiempo.

El aniversario se convirtió en una oportunidad para estrechar los lazos entre las distintas generaciones de matrimonios y reconocer el valor de caminar juntos, aun cuando las personas hayan participado en diferentes momentos de la historia del grupo.

La experiencia compartida permitió destacar que una comunidad no se construye únicamente a partir de sus actividades, sino también mediante la presencia, la entrega y el testimonio de cada familia. En ese sentido, la historia del Grupo Nuestra Señora de Fátima aparece ligada al compromiso de quienes aceptaron acompañarse mutuamente, sostenidos por la fe y el amor de Dios.

La incorporación de nuevas parejas aportó una dimensión de esperanza a la conmemoración. Su presencia expresó la posibilidad de continuar el camino iniciado cuatro décadas atrás, sumando nuevas experiencias y renovando el compromiso de construir una familia de familias.