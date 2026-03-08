Alerta amarilla en Catamarca: advierten por lluvias intensas, granizo y ráfagas intensas

El SMN emitió una Alerta Amarilla por tormentas que regirá durante la noche de este domingo en distintos puntos de la provincia de Catamarca.

De acuerdo con el informe meteorológico, el fenómeno climático se manifestará hacia el final de la jornada dominical y afectará a un amplio sector del territorio provincial. La advertencia forma parte del sistema de alertas tempranas que utiliza el organismo para informar a la población sobre eventos meteorológicos que pueden generar condiciones potencialmente peligrosas.

Según lo detallado, el área bajo alerta podría experimentar tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes, con diferentes fenómenos asociados que podrían registrarse en lapsos breves pero con intensidad significativa. El anuncio indica que las condiciones meteorológicas podrían modificarse con rapidez durante la noche, motivo por el cual el organismo advierte sobre la posibilidad de precipitaciones intensas y otros eventos asociados a este tipo de sistemas convectivos.

Las zonas alcanzadas por la alerta

La advertencia del Servicio Meteorológico abarca un amplio conjunto de departamentos y regiones de la provincia, lo que configura una cobertura territorial extensa para este evento climático.

Las zonas que se encuentran bajo alerta amarilla son: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

En estas áreas se espera que las tormentas puedan desarrollarse con distintos niveles de intensidad, aunque el informe advierte que algunas podrían alcanzar características fuertes. La inclusión de departamentos tanto del Centro, Este y zonas serranas de la provincia refleja la amplitud geográfica del fenómeno previsto para la noche del domingo.

Características de las tormentas previstas

El reporte meteorológico describe una serie de fenómenos que podrían acompañar el desarrollo de las tormentas en la región. Entre los principales eventos asociados que podrían registrarse se destacan:

Caída de granizo

Actividad eléctrica frecuente

Precipitación abundante en cortos períodos de tiempo

Ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h

Este tipo de tormentas suele caracterizarse por su rápido desarrollo y fuerte intensidad en lapsos breves, lo que puede provocar acumulaciones significativas de agua en poco tiempo.

Además, la presencia de ráfagas de viento intensas y granizo puede incrementar el impacto del fenómeno en las zonas afectadas, particularmente durante el momento de mayor actividad de las tormentas.

Precipitaciones previstas para el evento

Uno de los aspectos centrales del informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional es la cantidad estimada de precipitaciones que podrían registrarse durante el desarrollo del fenómeno.

El organismo indicó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros para las áreas bajo alerta. No obstante, el reporte aclara que estos valores podrían ser superados de manera local, dependiendo de la intensidad que alcancen algunas de las tormentas previstas.

Este comportamiento suele presentarse cuando las tormentas descargan grandes volúmenes de agua en períodos cortos, lo que puede provocar acumulaciones superiores a las estimadas inicialmente en determinados sectores.