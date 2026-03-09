Artesanos de Catamarca llevaron su identidad cultural a encuentros artesanales del país

Artesanos de la provincia de Catamarca participaron recientemente en destacados encuentros nacionales dedicados al sector artesanal, con el acompañamiento de la Dirección de Artesanías, Diseño y Fábrica de Alfombras. La presencia en estos espacios permitió fortalecer la difusión del trabajo artesanal local y visibilizar la riqueza cultural de las producciones provinciales en escenarios que reúnen a creadores de todo el país.

Las participaciones se concretaron en dos eventos de relevancia dentro del circuito artesanal argentino: la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía y el Encuentro Nacional de Artesanos Cahuané. En ambos casos, los representantes catamarqueños presentaron piezas que reflejan saberes tradicionales, técnicas ancestrales y la identidad cultural propia de la provincia.

Participación en la Fiesta Nacional de la Artesanía

Entre el 12 y el 16 de febrero, la ciudad de Colón fue sede de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, considerada uno de los encuentros más importantes del país dentro de su rubro. En representación de Catamarca participaron dos artesanos que trabajan con materiales tradicionales:

Sergio Cano, en el rubro madera.

Germán Ares, quien desarrolla piezas combinando madera y cuero.

La participación en esta feria permitió mostrar el valor técnico y estético de las piezas elaboradas en la provincia, además de generar un espacio de intercambio con artesanos provenientes de distintos puntos del país. Este tipo de encuentros funciona como un escenario clave para la circulación de conocimientos, el reconocimiento de las técnicas artesanales y la promoción de las producciones regionales.

El Encuentro Nacional de Artesanos Cahuané

Posteriormente, los días 5, 6 y 7 de marzo, se realizó el Encuentro Nacional de Artesanos Cahuané en la ciudad de Capitán Sarmiento. En esta ocasión, la representación catamarqueña estuvo a cargo de dos destacadas artesanas textiles:

Guillermina Zárate

Mónica Aguilar

Además de participar en la feria abierta al público, ambas artesanas lograron un reconocimiento especial: fueron seleccionadas para integrar la muestra institucional del evento, que en esta edición estuvo dedicada a Prendas Textiles.

Este espacio reúne piezas de excelencia provenientes de distintos puntos del país, destacando trabajos que se distinguen por su calidad técnica, su originalidad y su valor cultural dentro del patrimonio artesanal argentino.

Piezas textiles seleccionadas para la muestra institucional

Entre las obras elegidas para integrar la muestra institucional se encuentran diversas piezas elaboradas con fibras naturales y técnicas tradicionales, que reflejan la profundidad del trabajo textil catamarqueño.

Las obras seleccionadas incluyen:

Un poncho de vicuña a rayas, realizado por Guillermina Zárate.

Un poncho de oveja a rayas, elaborado por Mónica Aguilar, teñido con tintes naturales.

Un chal trabajado con hilos de llama mediante la técnica de fieltro, teñido con cáscara de cebolla.

En el caso del poncho de oveja, el proceso de teñido se realizó utilizando materias primas naturales, entre ellas:

Palta

Palo de mora

Eucaliptus de hojas redondas

Pupo

Sacanza

Cáscara de algarrobo

Estos procedimientos evidencian el profundo conocimiento de los recursos naturales y las técnicas tradicionales de teñido, transmitidas de generación en generación dentro del oficio textil.

Valor cultural e identitario de la artesanía provincial

La presencia de artesanos catamarqueños en estos espacios nacionales reafirma el valor cultural, técnico e identitario de las producciones artesanales de la provincia. Las piezas presentadas no solo representan un trabajo manual especializado, sino también un patrimonio cultural que sintetiza saberes históricos, materiales locales y tradiciones productivas.

La participación en ferias y encuentros nacionales también permite ampliar la visibilidad del trabajo artesanal, generar vínculos con otros creadores del país y posicionar a Catamarca dentro del mapa de las producciones artesanales argentinas.

En este sentido, el acompañamiento de la Dirección de Artesanías, Diseño y Fábrica de Alfombras resulta clave para impulsar la presencia de los artesanos en eventos de alcance nacional, fortaleciendo así la difusión de un sector que constituye una de las expresiones más representativas de la identidad cultural provincial.