"Mujeres en Foco": el ciclo de cine argentino que vuelve con su tercera edición

En el contexto de las actividades organizadas por el Mes de la Mujer, la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección de Desarrollo Social, anunció la realización de la tercera edición del ciclo "Mujeres en Foco", una propuesta cinematográfica orientada a destacar el trabajo de directoras argentinas y las narrativas que abordan diversas experiencias vinculadas a las mujeres.

El ciclo se consolida como una iniciativa cultural que busca visibilizar miradas, historias y problemáticas desde el cine nacional realizado por mujeres, generando al mismo tiempo un espacio de encuentro entre el público y producciones que invitan a la reflexión.

La propuesta se caracteriza por su acceso libre y gratuito, lo que permite ampliar el alcance de estas producciones y fomentar la participación de la comunidad en actividades culturales que promueven el diálogo sobre temas sociales, culturales y de género. De esta manera, "Mujeres en Foco" se presenta como una plataforma para difundir cine argentino contemporáneo dirigido por mujeres, poniendo en primer plano relatos que exploran distintas realidades, deseos, luchas y experiencias femeninas.

El CATA, escenario de las proyecciones

Las funciones del ciclo se desarrollarán en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613, un espacio cultural que será el punto de encuentro para el público interesado en participar de las proyecciones.

Durante esta edición se presentarán tres producciones nacionales recientes, cada una con una perspectiva particular sobre las vivencias de las mujeres. El programa del ciclo incluye películas que abordan temas vinculados a:

Experiencias personales y familiares

Transformaciones en la vida de las mujeres

Debates sociales y culturales

Historias que reflejan luchas y realidades contemporáneas

Cada función propone además un espacio de reflexión colectiva en torno a los temas planteados por las obras cinematográficas.

"Entre Reinas"

La apertura del ciclo tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las 20 horas con la proyección de "Entre Reinas" (Argentina, 2024), dirigida por Malena Fainsod y co-dirigida por Tomás Morelli.

El film plantea un recorrido autobiográfico por los concursos de belleza que marcaron la vida de la directora y su familia. A partir de esa experiencia personal, la película propone una reflexión sobre las exigencias sociales que históricamente han recaído sobre los cuerpos de las mujeres. A través de su narrativa, la obra invita a pensar cómo esos mandatos sociales continúan influyendo en la percepción y valoración del cuerpo femenino.

Datos técnicos de la película:

Título: Entre Reinas

Año: 2024

Dirección: Malena Fainsod

Co-dirección: Tomás Morelli

Duración: 61 minutos

Función: viernes 20 de marzo - 20 horas

"Muña Muña": el estreno provincial

La segunda función del ciclo se realizará el viernes 27 de marzo a las 20 horas con la proyección de "Muña Muña" (Argentina, 2025), dirigida por Paula Morel Kristof.

Esta presentación tendrá una particular relevancia, ya que se trata del estreno provincial de la película, y contará con la presencia de sus realizadoras y protagonista, lo que permitirá un contacto directo entre el público y quienes participaron en la creación de la obra. La historia se centra en Olga, una enfermera de 60 años que vive en El Mollar, Tucumán, y que atraviesa una etapa de cambios personales.

El relato explora un momento de transformación en su vida marcado por dos situaciones clave:

La inminente partida de su hijo

El surgimiento de un nuevo vínculo afectivo

A partir de estos acontecimientos, Olga comienza a replantearse su propio deseo, abriendo una reflexión sobre las oportunidades de cambio y las decisiones personales en distintas etapas de la vida.

Datos técnicos de la película:

Título: Muña Muña

Año: 2025

Dirección: Paula Morel Kristof

Duración: 71 minutos

Función: viernes 27 de marzo - 20 horas

"Belén": una historia basada en un caso real

El ciclo concluirá el miércoles 1 de abril a las 20 horas con la proyección de "Belén" (Argentina, 2025), dirigida por Dolores Fonzi. La película sitúa su relato en Tucumán en 2014 y reconstruye el caso de una joven acusada de haberse provocado un aborto, un hecho que provocó una amplia movilización social.

El film aborda el proceso que se desarrolló a partir de ese caso y el acompañamiento que recibió la joven por parte de organizaciones y colectivos de mujeres, que impulsaron distintas acciones para reclamar por su libertad. A través de esta reconstrucción, la obra propone una mirada sobre los debates sociales que se generaron en torno al caso y el rol que desempeñaron distintos sectores de la sociedad.

Datos técnicos de la película:

Título: Belén

Año: 2025

Dirección: Dolores Fonzi

Duración: 105 minutos

Función: miércoles 1 de abril - 20 horas

Un ciclo que invita al diálogo y la reflexión

Con esta tercera edición, el ciclo "Mujeres en Foco" reafirma su objetivo de acercar al público producciones contemporáneas del cine argentino dirigidas por mujeres, al tiempo que promueve espacios de diálogo en torno a las historias y problemáticas abordadas en las películas.

La iniciativa se integra a las actividades del Mes de la Mujer y propone una programación que invita a reflexionar sobre distintos aspectos de la vida de las mujeres a través del lenguaje cinematográfico.

De esta manera, el ciclo no solo se presenta como una agenda cultural abierta a la comunidad, sino también como un espacio de encuentro, intercambio y reflexión colectiva, donde el cine se convierte en una herramienta para pensar realidades sociales, culturales y personales desde diversas perspectivas.