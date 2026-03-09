Dengue en Catamarca: nuevo control focal y descacharrado en barrios capitalinos

En el marco de las políticas sanitarias destinadas a prevenir la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, el Ministerio de Salud de la provincia continúa desarrollando operativos de control focal y descacharrado en distintos sectores de la ciudad.

Estas acciones forman parte de una estrategia de prevención orientada a reducir los riesgos asociados a enfermedades transmitidas por este vector, entre ellas Dengue, Zika y Chikungunya, patologías que se propagan a través de la picadura del mosquito.

Los operativos se llevarán adelante mediante el trabajo coordinado entre la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. El cronograma previsto contempla tareas de control focal desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de marzo, con operativos programados en dos franjas horarias diarias:

De 9 a 12 horas

De 16 a 19 horas

Durante esas jornadas, los equipos sanitarios recorrerán diferentes barrios con el objetivo de identificar posibles criaderos del mosquito y aplicar las medidas necesarias para su eliminación.

Barrios incluidos en el cronograma de control focal

Las tareas de control focal se desarrollarán en múltiples sectores de la ciudad, donde los agentes sanitarios realizarán inspecciones y acciones de prevención.

Entre los barrios incluidos en el cronograma se encuentran: Bancario. Romis Raiden. 90 vv, 50 vv, La Bombonerita, 80 vv

30 vv, La Toma, Altos Verde, Jesús de Nazareth, René Favaloro, Nueva Catamarca, 80 vv Sur y San Jorge.

En estos sectores, los brigadistas llevarán adelante tareas de identificación y eliminación de posibles focos de reproducción del mosquito, una de las medidas más importantes dentro de la estrategia sanitaria para controlar estas enfermedades.

El control focal consiste principalmente en revisar recipientes, espacios y elementos donde pueda acumularse agua, ya que estos constituyen el ambiente ideal para la reproducción del Aedes Aegypti.

Intervención de la Base Nacional de Vectores

De manera paralela a las acciones desarrolladas por el Ministerio de Salud y el municipio capitalino, también se sumará a los operativos la Base Nacional de Vectores, que realizará controles focales en otros sectores de la ciudad.

Los barrios incluidos en este operativo son:

Jorge Bermúdez

240 vv

Capresca

Martín de Güemes

Jardín

La participación de esta base refuerza el despliegue territorial de las tareas preventivas y permite ampliar el alcance de los controles en distintos puntos del área urbana.

Descacharrado en Villa Cubas

Como parte del plan de prevención, el viernes 13 de marzo se llevará a cabo además un operativo de eliminación de inservibles, conocido comúnmente como descacharrado.

Esta actividad se desarrollará en el barrio Villa Cubas, entre las siguientes arterias: Avenida Ocampo, Avenida Güemes, Avenida Ahumada y Barros y Avenida Colón.

El operativo se realizará entre las 8 y las 13 horas y tiene como objetivo retirar objetos y elementos en desuso que puedan convertirse en reservorios de agua y, por lo tanto, en criaderos potenciales del mosquito.

Entre los elementos que suelen eliminarse durante estos operativos se encuentran recipientes, objetos abandonados y todo tipo de materiales que puedan acumular agua de lluvia o de riego.