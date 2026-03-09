Piedra Blanca inicia las fiestas patronales en honor a San José: todos los horarios

La parroquia con sede en Piedra Blanca dará inicio este martes 10 de marzo a las fiestas patronales en honor a San José, Patriarca de la Iglesia, una de las celebraciones religiosas más significativas del calendario local. Las actividades se desarrollarán hasta el jueves 19 de marzo, con un programa que combina instancias litúrgicas, participación institucional y homenajes comunitarios.

Las celebraciones se realizan bajo el lema "Con San José y el Beato Esquiú, seamos servidores de la unidad", una consigna que articula la devoción al santo patrono con la figura del Beato Mamerto Esquiú, referente espiritual vinculado históricamente al territorio del departamento Fray Mamerto Esquiú.

La organización del programa contempla momentos de oración, celebraciones eucarísticas y homenajes de distintas comunidades e instituciones, consolidando una tradición que convoca tanto a fieles como a organizaciones sociales y civiles.

Programa diario de actividades religiosas

Durante los días de celebración se desarrollará un cronograma litúrgico estable, que se repetirá diariamente y que organiza la vida pastoral de la comunidad durante la novena preparatoria.

Las actividades previstas cada jornada son:

10:00 - Micro radial transmitido por FM Estilo.

19:00 - Exposición del Santísimo, rezo del Santo Rosario, Novena y Confesiones.

20:00 - Santa Misa.

Este esquema permite sostener un espacio cotidiano de oración y encuentro comunitario, en el que participan vecinos, fieles y representantes de instituciones convocadas especialmente para cada jornada.

Intenciones de oración y homenajes por día

Cada jornada de la novena estará dedicada a un tema espiritual relacionado con la figura de San José, acompañado por intenciones de oración por distintas instituciones y homenajes de capillas y sectores del departamento.

Martes 10 - "San José, el noble"

Se rezará por las instituciones civiles:

Guardia Urbana

Policía Departamental

Unidad Judicial

Rinden homenaje la Capilla Nuestra Señora de la Mercedes de La Carrera y los sectores Callejón Hondo y barrio La Cancha.

Miércoles 11 - "San José, protector de las almas puras"

Se reza por:

Liga de Veteranos de Fútbol

Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Rinden homenaje las capillas Juan XXIII y San Nicolás de Bari de La Falda de San Antonio, junto a los sectores barrios 32 y 56 Viviendas.

Jueves 12 - "San José, el custodio fiel"

La jornada estará dedicada a:

Coros de la parroquia de San José

Centro de Jubilados Emanuel

Rinde homenaje el Santuario Señor de los Milagros de La Tercena, junto con los sectores de Avenida Girardi y calles adyacentes.

Viernes 13 - "San José, padre de la buena muerte"

Se rezará por:

Radios FM Estilo y FM Fray

Agentes sanitarios

Hospital San José

Agrupaciones gauchas

Participan con su homenaje el Apostolado de la Oración y la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Collagasta, junto al sector Avenida Callecita Norte.

Las celebraciones también incorporan a organizaciones parroquiales y organismos civiles del departamento, reforzando el carácter comunitario de la festividad.

Sábado 14 - "San José, patrono de las familias"

Se reza por:

Servidores del Beato Mamerto Esquiú

Movimiento Familiar Cristiano (MFC)

Y por instituciones civiles:

Dirección de Riego

Registro Civil

Agronomía de zona

OSEP

Rinden homenaje las capillas San Antonio y San Maximiliano Kolbe, junto a los sectores Avenida La Callecita Sur, Avenida Capilla del Rosario y La Plaza.

Domingo 15 - "San José, el puro y el justo"

Se rezará por el Apostolado de la Oración y por los clubes del departamento.

Rinde homenaje la Capilla Virgen de la Medalla Milagrosa de Vista Larga, junto al barrio Lupy.

Lunes 16 - "San José, padre adoptivo de Jesús y verdadero esposo de María"

La jornada incluirá el inicio y lanzamiento de la Catequesis departamental.

Se rezará por:

Catequesis

Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú

Concejo Deliberante

Rinde homenaje la Capilla María de Los Ángeles de Sierra Brava, junto a los sectores Falda de Los Maza y Avenida Vicente Saadi.

Martes 17 - "San José, ejemplo de humildad"

Se rezará por:

Equipo de trabajo litúrgico

Agencia de PAMI

Juzgado de Paz

Rinden homenaje Santa Bárbara de Pomancillo Oeste y San Francisco de Asís de Pomancillo Este, junto al barrio Pacífico Rodríguez.

Miércoles 18 - "San José obediente del Padre"

La jornada estará dedicada a las escuelas del departamento.

Rinde homenaje la Capilla Nuestra Señora del Valle de Las Pirquitas, junto al barrio 70 Viviendas.

La solemnidad final y la procesión patronal

Las celebraciones culminarán el jueves 19 de marzo con la jornada central titulada "San José protector de la Iglesia Universal". El programa de cierre contempla:

18:30 - Llegada de la imagen a Callejón Hondo.

19:00 - Inicio de la solemne procesión desde la Ruta Provincial N° 41 hasta el templo de San José.

20:30 - Santa Misa y homenaje del pueblo y de la comunidad del departamento Fray Mamerto Esquiú.

Como parte de la preparación para el cierre festivo, los organizadores solicitaron a los vecinos ornamentar la ruta, acompañando el paso de la imagen durante la procesión final.

De esta manera, las fiestas patronales en honor a San José se desarrollarán durante diez días de oración, participación comunitaria y expresiones de fe, convocando a parroquias, capillas, instituciones y habitantes de todo el departamento en torno a una de las celebraciones religiosas más significativas de la región.