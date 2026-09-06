Combustibles: todos los descuentos y reintegros para ahorrar hasta $100.000 en septiembre

Durante septiembre de 2026, cargar nafta o gasoil puede resultar más barato gracias a una amplia variedad de promociones bancarias, billeteras virtuales y programas propios de las principales petroleras.

Los beneficios alcanzan descuentos de hasta 30% y, en algunos casos, permiten combinar promociones o acumular reintegros semanales y mensuales. Los topes varían según la entidad, la estación de servicio, el combustible y el medio de pago utilizado.

YPF: descuentos con App YPF, bancos y billeteras

Los socios de Serviclub que abonen sus cargas mediante la App YPF pueden acceder a distintos beneficios durante todo septiembre.

6% de ahorro: todos los días, sin tope, para cargas realizadas entre las 0 y las 6.

3% de ahorro: todos los días y sin tope mediante la modalidad de autodespacho.

El 3% por autodespacho se puede acumular con el 6% por carga nocturna.

5% para socios del ACA: todos los días en estaciones adheridas, con un tope mensual de $18.000.

A estos beneficios se suman las promociones de bancos y tarjetas.

Banco Macro

Los miércoles, pagando mediante MODO con tarjeta de crédito Visa, ofrece:

20% de ahorro, con un tope de $15.000 mensuales.

Clientes Selecta: 30% de reintegro, con un tope de $20.000 por mes.

Banco Galicia

El jueves 10 de septiembre habrá:

10% de ahorro pagando con crédito Mastercard mediante MODO, con un tope de $10.000.

Clientes Éminent: 15%, con un tope de $15.000.

Clientes con cuenta sueldo: 10% adicional, con posibilidad de sumar hasta $5.000.

Banco Santander

Todos los jueves, los clientes suscriptos a Sorpresa que paguen desde la App YPF con crédito o débito Visa reciben:

15% de reintegro.

Tope de ahorro de $20.000 durante septiembre.

Banco ICBC

Los martes, los clientes con cuenta sueldo que paguen con crédito o débito mediante MODO obtienen:

15% de reintegro.

Tope mensual de $15.000.

Banco Comafi

Los sábados, pagando con débito o crédito mediante MODO:

20% de reintegro, con un tope semanal de $6.000.

Clientes Único: 20%, con un tope semanal de $10.000.

Con cuatro sábados en septiembre, el ahorro para clientes Único puede llegar a $40.000.

Banco Ciudad

Los domingos, pagando con crédito mediante MODO o la app Buepp:

10% de reintegro.

Tope mensual de $10.000.

Banco Nación

Los viernes, pagando desde MODO BNA+ con QR y con tarjeta de crédito Visa o Mastercard:

20% de ahorro.

Tope de reintegro de $10.000 mensuales.

Banco Hipotecario

Los martes, los clientes Búho One con paquete Black o Platinum que paguen mediante MODO con tarjeta de débito Visa reciben:

15% de descuento.

Tope de ahorro de $8.000 durante septiembre.

Banco Brubank

Todos los lunes, pagando con débito o crédito Visa a través de la App YPF:

Clientes Ultra: 10%, con tope de $6.000 por compra.

Clientes Plus: 10%, con tope de $4.000 por compra.

Clientes One: 10%, con tope de $2.000 por compra.

Shell: beneficios en V-Power y nafta súper

Shell también mantiene distintas promociones durante septiembre a través de Shell Box, tarjetas y programas de beneficios.

Los miércoles, quienes paguen desde Shell Box pueden acceder a:

10% de ahorro en combustibles V-Power.

Tope de $5.000 por semana.

Tarjeta 365

De lunes a viernes, mediante Shell Box:

10% en V-Power, con un tope de $5.000 por semana.

5% en nafta súper, con un ahorro máximo de $2.000 por semana.

Banco Comafi

Los domingos, pagando con débito o crédito mediante MODO:

20% de reintegro, con un tope semanal de $6.000.

Clientes Único: 20%, con un tope semanal de $10.000.

El ahorro puede alcanzar los $40.000 en septiembre para clientes Único.

Banco Ciudad

Los domingos, pagando con crédito mediante MODO o Buepp:

10% de reintegro.

Tope mensual de $10.000.

Banco Galicia

El jueves 10 de septiembre:

10% con crédito Mastercard mediante MODO, con tope de $10.000.

Clientes Éminent: 15%, con tope de $15.000.

Clientes con cuenta sueldo: 10% extra, con posibilidad de sumar hasta $5.000.

Banco Nación

Los viernes, pagando desde MODO BNA+ con QR y crédito Visa o Mastercard:

25% de ahorro.

Tope de reintegro de $13.000 mensuales.

Banco Supervielle

Los domingos, pagando con Visa Débito a través de MODO:

10% de reintegro.

Tope de $10.000 durante septiembre.

Jumbo+ y Vea Ahorro

Los jueves, mediante Shell Box:

10% en combustibles V-Power.

Ahorro de hasta $5.000 por semana.

Pagando con crédito Cencopay se suma un 5% adicional.

Axion Energy: descuentos con ON y promociones bancarias

En Axion Energy, la aplicación ON concentra buena parte de los beneficios disponibles durante septiembre.

La compañía ofrece:

10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.

En nafta, el tope mensual va de $6.500 para usuarios de niveles 1 y 2 hasta $12.000 para niveles superiores.

En diésel, el tope es de $6.500 por quincena.

5% todos los días en nafta súper para cargas de al menos 25 litros, con un tope semanal de $10.000.

También se pueden aprovechar promociones bancarias.

Banco Comafi

Los lunes, pagando con débito o crédito mediante MODO:

20% de reintegro, con tope semanal de $6.000.

Clientes Único: 20%, con tope semanal de $10.000.

El ahorro puede llegar a $40.000 durante septiembre.

Banco Ciudad

Los domingos, pagando con crédito mediante MODO o Buepp:

10% de reintegro.

Tope mensual de $10.000.

Banco Nación

Los viernes, mediante MODO BNA+ con QR y crédito Visa o Mastercard:

20% de ahorro.

Tope de reintegro de $10.000 mensuales.

Banco Galicia

El jueves 10 de septiembre:

10% con crédito Mastercard mediante MODO, con tope de $10.000.

Clientes Éminent: 15%, con tope de $15.000.

Clientes con cuenta sueldo: 10% adicional, hasta $5.000 extra.

Banco Brubank

Los viernes, sábados y domingos:

Clientes Plus: 20% con débito o crédito Visa, con un tope de $4.000 por carga y por semana.

Clientes Plan Ultra: 30% todos los días, con un tope de $6.000 por compra y $30.000 durante el mes.

Puma Energy: 10% de descuento los miércoles

Puma Energy ofrece durante los miércoles de septiembre un 10% de descuento en:

Nafta súper.

Nafta Premium.

Ion Diesel.

El beneficio alcanza cargas de hasta 50 litros por día.

Para acceder es necesario utilizar la aplicación Puma Pris y pagar con alguno de los medios habilitados, que incluyen tarjetas de crédito, débito, dinero en cuenta de Mercado Pago o efectivo.

Además, cada carga permite sumar puntos que luego pueden canjearse por vouchers de descuento de hasta $30.000, utilizables cualquier día de la semana.

Banco Comafi

Los viernes, pagando mediante MODO con tarjetas de crédito o débito:

20% de reintegro, con tope semanal de $6.000.

Clientes Único: 20%, con tope semanal de $10.000.

El ahorro puede alcanzar los $40.000 durante septiembre.

Banco Galicia

El jueves 10 de septiembre:

10% con crédito Mastercard mediante MODO, con tope de $10.000.

Clientes Éminent: 15%, con tope de $15.000.

Clientes con cuenta sueldo: 10% adicional, hasta $5.000.

Personal Pay

Los sábados, pagando con la tarjeta Visa Personal Pay desde la aplicación Puma Pris:

10% de reintegro.

Tope de $4.000 por compra.

Se puede utilizar hasta dos veces durante septiembre.

Descuentos que sirven en distintas estaciones

Además de los beneficios propios de cada petrolera, hay promociones bancarias y de billeteras que permiten ahorrar en estaciones de servicio de distintas marcas.

Banco BBVA

Los clientes con paquetes Black + Save y Black + All reciben todos los días:

20% de reintegro en cualquier estación de servicio.

También aplica para supermercados.

El pago debe hacerse con crédito Visa Signature mediante la modalidad sin contacto desde el celular (NFC).

El tope es de $100.000 mensuales, compartido entre combustibles y supermercados.

Banco Credicoop

Los viernes, en cualquier estación:

15% de reintegro con tarjetas Visa o Cabal desde MODO.

Tope de $4.500 por semana.

Clientes con cuenta sueldo: 20%, con tope de $6.000 semanales.

Con cuatro viernes en septiembre, el ahorro puede llegar a $24.000.

Banco Columbia

Los viernes, en combustibles de todas las marcas:

20% de descuento pagando con crédito Visa o Mastercard mediante MODO y utilizando la aplicación del banco.

Tope de reintegro de $16.000 durante el mes.

Banco Patagonia

Los jueves, los clientes Singular que paguen con crédito Visa en estaciones de cualquier marca reciben:

20% de descuento.

Tope mensual de $10.000.

Para quienes además tienen cuenta sueldo:

El beneficio también se extiende al débito.

El descuento llega al 25%.

Tope de $15.000 mensuales.

Para clientes Plus:

20% con débito.

Tope de $7.500.

Mercado Pago

Hay promociones para cargar combustible en estaciones Gulf y Dapsa:

Gulf: martes y jueves, 10% pagando con QR, con hasta $7.000 de ahorro por compra en cargas superiores a $40.000.

Dapsa: miércoles, 10% de descuento, con hasta $5.000 de ahorro en cargas de al menos $50.000.

Naranja X

Los sábados y domingos, pagando con tarjeta de crédito:

10% en Gulf.

Tope de reintegro de $3.000 por compra.

MODO

Los jueves, en Wico Combustibles:

15% de descuento sin tope.

El pago debe realizarse con QR mediante MODO, utilizando tarjetas de crédito o débito.

El beneficio está sujeto a los bancos adheridos.

En todos los casos, antes de realizar la carga conviene verificar las condiciones particulares de cada promoción, ya que los días de vigencia, medios de pago, topes y requisitos pueden variar según el banco, la petrolera o el nivel de cliente.