Rige Alerta Amarilla por fuertes vientos en Catamarca: ráfagas de hasta 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por vientos fuertes que alcanza a varios departamentos de Catamarca. El fenómeno está previsto para la tarde y la noche de este domingo, por lo que durante esas horas se espera el desarrollo de condiciones de viento intenso en el área alcanzada por el aviso.

La advertencia comprende específicamente sectores de la Puna catamarqueña, donde las condiciones cordilleranas estarán acompañadas por vientos provenientes del sector oeste.

El alerta incluye a:

Puna de Antofagasta de la Sierra.

Puna de Belén.

Puna de Tinogasta.

Puna de Santa María.

De esta manera, el aviso meteorológico se concentra particularmente en el área cordillerana de la provincia, donde se prevén las mayores intensidades del fenómeno.

Vientos del oeste de hasta 70 km/h

Según la información del organismo nacional, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades que se ubicarán entre los 50 y 70 km/h. La intensidad prevista para el fenómeno estará acompañada por ráfagas considerablemente superiores a la velocidad sostenida del viento. En los niveles más altos, las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h.

La combinación de vientos sostenidos de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 100 km/h constituye el dato central de la advertencia emitida para este domingo.

El fenómeno se desarrollará entre la tarde y la noche. Por ese motivo, el alerta estará vigente sobre esos momentos del día para los sectores indicados de la provincia.