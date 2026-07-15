Alerta amarilla por fuertes vientos en Catamarca: seis departamentos afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para este miércoles 15 de julio, advirtiendo sobre la presencia de un fenómeno meteorológico que afectará a distintos sectores de la provincia de Catamarca. El aviso comprende a los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, donde se prevén condiciones de viento intenso, especialmente durante la tarde y la noche.

De acuerdo con la información difundida por el organismo, el fenómeno tendrá mayor impacto en las zonas de cordillera, la puna y el monte de los departamentos incluidos en la alerta. En estos sectores se esperan vientos persistentes y ráfagas de importante intensidad, motivo por el cual se emitió la advertencia para que la población adopte las medidas preventivas correspondientes.

El informe meteorológico indica que durante la jornada predominarán vientos del sector noroeste, con velocidades sostenidas que oscilarán entre 60 y 80 kilómetros por hora. A estas condiciones se sumarán ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores, incrementando el riesgo para quienes deban desplazarse o desarrollar actividades al aire libre.

Las zonas de mayor impacto

Según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones más severas se registrarán en las áreas de mayor altura y en los sectores característicos de la geografía del oeste catamarqueño. La alerta alcanza específicamente a:

Antofagasta de la Sierra.

Tinogasta.

Belén.

Santa María.

Andalgalá.

Pomán.

El organismo precisó que el fenómeno afectará principalmente a la cordillera, la puna y el monte de estos departamentos, donde la intensidad del viento podría generar distintas complicaciones vinculadas a las condiciones de circulación y a la permanencia en espacios abiertos.

Riesgos asociados al fenómeno

Además de las elevadas velocidades previstas para el viento, el informe del SMN advirtió sobre otros efectos que podrían presentarse durante el desarrollo del fenómeno.

Entre las principales consecuencias esperadas se encuentran la reducción de la visibilidad y la posibilidad de viento blanco en sectores de mayor altura. Estas condiciones pueden dificultar significativamente la circulación, especialmente en las zonas cordilleranas, además de representar un inconveniente para el desarrollo de actividades al aire libre durante el período de vigencia de la alerta.

La combinación de vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora constituye el escenario previsto para los departamentos alcanzados por el aviso meteorológico, motivo por el cual las autoridades recomendaron extremar las precauciones.

Recomendaciones para la población

Frente a las condiciones previstas para este miércoles, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones destinadas a reducir los riesgos asociados al fenómeno meteorológico.

Entre las principales medidas preventivas se destacan:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentación y teléfono celular.

Estas recomendaciones buscan que la población pueda afrontar de manera preventiva las condiciones meteorológicas anunciadas, especialmente en los sectores donde el impacto del viento será más intenso.