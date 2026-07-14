Feria de Productos Orgánicos de Catamarca, una opción sustentable en la Plaza 25 de Mayo

El Paseo de la Fe, ubicado en la Plaza 25 de Mayo, es escenario durante esta semana de la Feria de Productos Orgánicos de Catamarca, una propuesta que reúne a productores de distintos puntos de la provincia para exhibir y comercializar alimentos elaborados bajo sistemas de producción sustentable.

El evento se desarrolla diariamente, en el horario de 10 a 20, y ofrece al público la posibilidad de conocer una amplia variedad de productos de origen orgánico elaborados en Catamarca, en un espacio pensado para acercar a productores y consumidores.

La iniciativa es organizada por el grupo de Productores Orgánicos de Catamarca, que impulsa esta propuesta con el objetivo de visibilizar la producción local y facilitar el acceso a alimentos elaborados bajo prácticas de cuidado del ambiente y de la salud.

Durante las jornadas, vecinos y visitantes pueden recorrer los distintos puestos instalados en el Paseo de la Fe, dialogar con los productores y conocer las características de cada uno de los alimentos que forman parte de la exposición.

El respaldo de Desarrollo Social

En el marco de la feria, el ministro de Desarrollo Social, Luis Castro, visitó el espacio y recorrió los distintos puestos instalados en la plaza principal de la ciudad. Durante la recorrida, el funcionario dialogó con los productores y comprometió el acompañamiento del organismo a este modelo de producción.

Según la definición difundida en el marco de la actividad, la producción orgánica constituye un sistema sostenible de gestión agrícola y ganadera que promueve la biodiversidad y la salud del suelo.

Asimismo, este sistema excluye el uso de agroquímicos sintéticos y de organismos genéticamente modificados, garantizando la obtención de alimentos inocuos mediante estrictos controles de certificación y trazabilidad. La feria busca precisamente acercar ese modelo productivo a los consumidores y fortalecer el vínculo entre quienes producen alimentos bajo estos criterios y el público que visita el espacio.

Productos con identidad catamarqueña

Uno de los principales atractivos de la feria es la variedad de productos elaborados en diferentes regiones de la provincia, todos ellos con una marcada identidad local.

Quienes recorren el Paseo de la Fe pueden conocer y adquirir distintos alimentos producidos bajo prácticas sustentables. Entre las propuestas disponibles se destacan:

Nueces y aceites derivados.

Nueces confitadas artesanales.

Miel pura de monte.

Aceite de oliva de exportación.

Vinos de bodegas locales.

Aceitunas de mesa.

La exposición permite que los visitantes conozcan directamente el trabajo desarrollado por los productores y accedan a una amplia oferta de alimentos elaborados en la provincia.

Buena respuesta del turismo

De acuerdo con la información difundida, la feria registra una buena afluencia de turistas provenientes de distintos puntos del país, quienes aprovechan su paso por la capital catamarqueña para recorrer el Paseo de la Fe y conocer la producción local.

Frente a esa respuesta del público, las autoridades evalúan la posibilidad de extender la permanencia de la feria durante todo el período de alta temporada turística de invierno. La iniciativa busca aprovechar el movimiento de visitantes para seguir promoviendo la comercialización de productos elaborados en Catamarca y fortalecer la difusión de la producción orgánica provincial.

La Feria de Productos Orgánicos también funciona como una preparación para uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

Una vez finalizada esta etapa en la Plaza 25 de Mayo, los productores trasladarán sus propuestas al Predio Ferial, donde participarán de la Fiesta Nacional del Poncho. En ese ámbito integrarán el pabellón "Bodegas y Delicatessen", un espacio coordinado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que reúne una importante oferta de alimentos y bebidas elaborados en Catamarca.

Desde la organización se invitó al público en general a visitar este sector durante la edición Poncho 2026, donde podrá conocer una amplia variedad de productos provinciales. El pabellón estará ubicado al fondo, a la derecha de la caminería central del Predio Ferial, facilitando el recorrido de quienes asistan a la fiesta.