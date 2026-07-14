UTA anunció un paro de colectivos de 48 horas en la previa del Poncho

A pocos días del inicio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Catamarca anunció un paro de colectivos por 48 horas previsto para los días jueves y viernes, una medida que podría afectar el normal traslado de miles de usuarios y visitantes en el comienzo del evento cultural más importante de la provincia.

La decisión del gremio responde a un conflicto salarial que involucra a parte de las empresas prestatarias del servicio de transporte público. Según informaron desde la organización sindical, el motivo de la protesta es el incumplimiento en el pago de los haberes de los trabajadores, situación que derivó en la convocatoria a una medida de fuerza si no se revierte en el corto plazo.

El anuncio genera expectativa debido al impacto que podría tener sobre la movilidad urbana precisamente en las jornadas previas y durante el inicio de una celebración que cada año convoca a miles de personas, tanto de Catamarca como de distintos puntos del país.

Otra vez un conflicto salarial

Fue el secretario general de la UTA Catamarca, Juan Vergara quien explicó que el paro fue dispuesto ante el incumplimiento en el pago de los salarios por parte de algunas empresas que integran el sistema de transporte público.

De acuerdo con lo manifestado por el dirigente gremial, dos empresas aún no realizaron el depósito correspondiente a los sueldos de sus trabajadores. Se trata de la Empresa 25 de Agosto y Empresa El Nene.

Según precisó Vergara, la falta de acreditación de los haberes en estas prestatarias fue el factor determinante para convocar al paro previsto para jueves y viernes. Desde el sindicato señalaron que la decisión busca responder al incumplimiento salarial y remarcaron que la medida alcanza a un momento especialmente sensible por la proximidad del inicio de la Fiesta del Poncho.

Empresas que sí cumplieron con el pago

En contraste con la situación de las dos firmas mencionadas, el titular de la UTA indicó que otras empresas del sistema de transporte ya cumplieron con la totalidad de sus obligaciones salariales. Entre las prestatarias que realizaron el depósito de los haberes se encuentran la Cooperativa Rubí y la empresa GM.

El cumplimiento por parte de estas empresas marca una diferencia dentro del panorama del transporte urbano provincial, ya que el conflicto se concentra únicamente en aquellas compañías que todavía mantienen deudas con sus trabajadores. De esta manera, el gremio aclaró que el origen de la medida no responde a una situación generalizada del sistema, sino al incumplimiento puntual de dos prestatarias.

Juan Vergara explicó que el sindicato se mantiene expectante de la evolución del conflicto durante las próximas horas, ya que la continuidad o suspensión de la protesta dependerá exclusivamente de que las empresas involucradas regularicen el pago de los salarios adeudados.

En ese sentido, desde la UTA informaron que si las empresas 25 de Agosto y El Nene depositan los haberes durante el transcurso del día, la medida de fuerza prevista para jueves y viernes quedará inmediatamente sin efecto.