Christian Herrera ya palpita El Patio del Poncho: "Es un honor regresar"

La 55.ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho comenzará una nueva edición con una de sus propuestas artísticas más representativas. El viernes 17 de julio, el cantante salteño Christian Herrera será el encargado de abrir la cartelera de El Patio, uno de los escenarios más tradicionales del Predio Ferial Catamarca, donde se desarrollará la celebración hasta el 26 de julio.

La elección del músico para dar inicio a la programación artística pone en escena a un intérprete identificado con el folclore argentino y con una trayectoria consolidada en los principales festivales del país. Su presentación marcará el comienzo de una agenda que reunirá durante diez días a artistas de distintos puntos de la Argentina en uno de los encuentros culturales y populares más importantes del calendario nacional.

Herrera llegará a Catamarca con una propuesta que recorrerá parte de su repertorio y de su actual gira "Huellas", ofreciendo un espectáculo que combinará canciones ya conocidas por el público con composiciones más recientes.

El valor de regresar a la Fiesta del Poncho

En la antesala de su presentación, el artista expresó su satisfacción por volver a formar parte de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, destacando el significado que tiene este encuentro tanto para los músicos como para los artesanos de la región.

La 55.ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho comenzará una nueva edición con una de sus propuestas artísticas más representativas. El viernes 17 de julio, el cantante salteño Christian Herrera será el encargado de abrir la cartelera de El Patio, uno de los escenarios más tradicionales del Predio Ferial Catamarca, donde se desarrollará la celebración hasta el 26 de julio.

La elección del músico para dar inicio a la programación artística pone en escena a un intérprete identificado con el folclore argentino y con una trayectoria consolidada en los principales festivales del país. Su presentación marcará el comienzo de una agenda que reunirá durante diez días a artistas de distintos puntos de la Argentina en uno de los encuentros culturales y populares más importantes del calendario nacional.

Herrera llegará a Catamarca con una propuesta que recorrerá parte de su repertorio y de su actual gira "Huellas", ofreciendo un espectáculo que combinará canciones ya conocidas por el público con composiciones más recientes.

El valor de regresar a la Fiesta del Poncho

En la antesala de su presentación, el artista expresó su satisfacción por volver a formar parte de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, destacando el significado que tiene este encuentro tanto para los músicos como para los artesanos de la región.

"Es un honor regresar a un espacio con tanta identidad, que además brinda oportunidades para mostrar el trabajo de artistas de todo el país y especialmente de la región", manifestó Herrera al referirse a la importancia que posee este escenario dentro del circuito de festivales argentinos.

El cantante también resaltó el papel que cumple la fiesta como expresión de la cultura catamarqueña y como espacio donde confluyen las manifestaciones artísticas y el trabajo artesanal.

"El Poncho es una de las fiestas más importantes de la patria y, sin dudas, hace referencia a las obras de arte que surgen de las manos artesanas de nuestras familias de Catamarca. Debemos sentirnos orgullosos de todo eso, ya que nos brinda una fuerte identidad", afirmó.

Asimismo, confesó que cada convocatoria para participar del evento genera una emoción especial. "Siempre hay expectativas muy bonitas de estar y es una de las fiestas que esperamos con ansias para sentirnos valorados. Se acelera un poquito el corazón cuando nos llaman desde allí", comentó.

Un presente marcado por un nuevo desafío profesional

La actuación en Catamarca encuentra a Christian Herrera atravesando una etapa de crecimiento en su carrera artística. Recientemente concretó su incorporación al sello discográfico Universal Music, un paso que, según explicó, permitirá fortalecer la difusión de sus composiciones y ampliar el alcance de su propuesta musical.

El músico señaló que este nuevo vínculo representa una oportunidad para consolidar su trabajo dentro de una compañía de alcance internacional.

"Se trata de un sello discográfico internacional, que nos va a permitir afianzar nuestra propuesta a través de aquellas canciones de autoría propia", sostuvo. Además, destacó que esta incorporación le permitirá compartir espacio con artistas de distintos géneros musicales.

"Vamos a codearnos también con otros artistas de distintos géneros que están formando parte de esta familia de Universal. La idea es fortalecer nuestro trabajo y que el folclore tenga también su lugarcito en una de las compañías musicales más importantes a nivel mundial", expresó.

El repertorio que presentará en Catamarca

Durante su actuación en El Patio, el cantante interpretará algunas de las canciones más representativas de su repertorio junto con nuevas propuestas que forman parte de su presente artístico. Entre los temas anunciados para el espectáculo se encuentran:

"Yo no te merezco".

"Manos de Tijera".

"Mil Preguntas".

"Tu Poeta".

La propuesta buscará combinar el recorrido por las composiciones más conocidas del artista con el espíritu de la gira "Huellas", manteniendo una fuerte impronta ligada a las raíces del folclore.

Al referirse al contenido del espectáculo, Herrera anticipó que el objetivo será compartir la identidad cultural que caracteriza a su música. "A Catamarca llevaremos nuestras raíces y ese momento de ternura con los niños, siempre mostrando y respetando esa identidad que llevamos en la piel, en el corazón y en la sangre", señaló.

El inicio de una nueva edición del Poncho

La actuación de Christian Herrera marcará oficialmente el comienzo de la programación artística de El Patio, uno de los escenarios emblemáticos de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que año tras año reúne a artistas de todo el país y constituye un espacio de encuentro entre la música, la danza, la artesanía y las expresiones culturales de las distintas regiones argentinas.

La edición 2026 volverá a desarrollarse en el Predio Ferial Catamarca, donde durante diez jornadas el público podrá recorrer los distintos espacios de exposición y disfrutar de una amplia programación artística.

En ese contexto, la apertura a cargo del músico salteño representa el punto de partida de una agenda que reunirá a intérpretes nacionales y regionales, reafirmando el papel de la Fiesta del Poncho como uno de los principales escenarios para la difusión del folclore y de la identidad cultural argentina.