Productos regionales: El Poncho invita a descubrir los sabores más auténticos de Catamarca

La 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrollará entre el 17 y el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, volverá a ofrecer uno de los espacios más representativos de la producción local: el sector de Productos Regionales, un ámbito donde los visitantes podrán conocer y disfrutar una amplia variedad de elaboraciones tradicionales provenientes de distintos departamentos de la provincia.

Confituras, masas regionales, dulces, vinos, licores y otros productos elaborados por productores y emprendedores conformarán una propuesta que busca poner en valor los sabores característicos de Catamarca. Durante los diez días de la fiesta, este espacio permitirá recorrer la diversidad gastronómica del territorio provincial a través de productos elaborados con materias primas locales y recetas que forman parte de la tradición de cada región.

El sector abrirá sus puertas todos los días del evento, en el horario de 14.00 a 23.00, ofreciendo al público la posibilidad de conocer y adquirir una amplia variedad de especialidades regionales.

Especialidades que representan a cada departamento

La propuesta gastronómica de esta edición incluirá una importante variedad de productos tradicionales elaborados en distintas localidades de Catamarca. Entre las opciones disponibles se destacan las capias de Santa María, preparadas con harina de maíz capia y dulce de leche, una de las elaboraciones más representativas de esa región.

También estarán presentes las tradicionales:

Gaznates.

Rosquetes.

Colaciones.

Empanadillas de dulce de cayote.

Estas especialidades llegarán desde Tinogasta, Paclín y Capital, integrando una oferta que recupera recetas típicas transmitidas de generación en generación.

A ello se sumarán las confituras de Belén y Valle Viejo, donde sobresale el producto considerado como el gran protagonista del sector: la nuez confitada, una elaboración realizada con fondant blanco, dulce de leche y nueces, que se ha convertido en uno de los sabores más representativos de la gastronomía provincial.

Vinos, licores y productos tradicionales

El recorrido por el sector de Productos Regionales también permitirá conocer bebidas y elaboraciones características de distintos puntos de la provincia. La propuesta incluirá:

Vinos y licores de Pomán.

Aguardiente de Siján.

Arropes artesanales de chañar, mistol, algarroba y uva.

Estas producciones compartirán espacio con otros productos que forman parte del patrimonio gastronómico catamarqueño y que cada año convocan el interés de quienes visitan la Fiesta del Poncho.

Dulces y conservas

La oferta se ampliará con una importante variedad de dulces y conservas elaborados en diferentes departamentos. Entre ellos estarán presentes:

Dulce de membrillo en pan de Andalgalá.

Membrillo glaseado de Andalgalá.

Dulce de cayote con nuez de Andalgalá.

Mermeladas de higo y durazno de Ambato.

Dulce de leche artesanal de Fray Mamerto Esquiú.

Zapallos en almíbar de Fray Mamerto Esquiú.

Limas en almíbar de Fray Mamerto Esquiú.

Mermeladas de naranja, mandarina y pomelo de Capayán.

Mamón en almíbar de Santa Rosa.

Zapallo en almíbar de Santa Rosa.

Miel de abejas de Santa Rosa.

Cada una de estas elaboraciones refleja las características productivas de su lugar de origen y conforma un panorama amplio de la diversidad gastronómica existente en la provincia.